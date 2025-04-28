Милуоки — Индиана. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 апреля 2025 года

Милуоки
Индиана
«Милуоки»
Турнирное положение: Перед переездом серии на территорию «Милуоки» были определенные сомнения, что Риверсу удастся завести своих парней.
Последние матчи: Первый поединок серии при своих зрителях «Милуоки» провел просто првевосходно и одержал победу по счету с солидным заделом в матче.
Милуоки — Индиана: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Все больные «Милуоки» вернулись в строй, и сейчас только за счет личных причин четвертую игру серии может пропустить Ливингстон.
Общий тонус клуба: Хозяева поймали нужный ритм, поэтому в предстоящем поединке они будут играть с позиции силы и могут со стартовых минут матча показать «Индиане», кто в доме хозяин.
«Индиана»
Турнирное положение: После переезда серии в Висконсин были определенные сомнения, что «Индиана» сможет оказывать сопоставимый уровень сопротивления, и эти опасения подтвердились.
Последние матчи: Третий матч серии показал, что и у «Индианы» полно слабых мест, если её грамотно разложить по тактике.
Травмированные игроки: Повреждение ахилла по-прежнему тревожит Джексона, поэтому за «Индиану» в предстоящем поединке он сыграть не сможет.
Общий тонус клуба: Есть вероятность , что и второй матч в гостях «иноходцы» проиграют, если Адетокунбо снова начнет попадать все, что можно и дождется помощи от Лилларда.
Статистика для ставок
- «Индиана» проиграла четыре последних поединка в Висконсине
- «Милуоки» на своем паркете не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.51, а на победу «Милуоки» — 2.68.
Прогноз: «Милуоки» способен сравнять счет в серии, хотя сделать это будет весьма непросто.
- 1.86Орландо — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.74Детройт — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Альтернативный прогноз: Снова задорная игра в атаке ожидается от обоих клубов.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.18.