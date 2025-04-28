Милуоки — Индиана. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 28 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: Перед переездом серии на территорию «Милуоки» были определенные сомнения, что Риверсу удастся завести своих парней.

Последние матчи: Первый поединок серии при своих зрителях «Милуоки» провел просто првевосходно и одержал победу по счету с солидным заделом в матче.

Милуоки — Индиана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.5716.002.63Бонус$1500

Травмированные игроки: Все больные «Милуоки» вернулись в строй, и сейчас только за счет личных причин четвертую игру серии может пропустить Ливингстон.

Общий тонус клуба: Хозяева поймали нужный ритм, поэтому в предстоящем поединке они будут играть с позиции силы и могут со стартовых минут матча показать «Индиане», кто в доме хозяин.

«Индиана»

Турнирное положение: После переезда серии в Висконсин были определенные сомнения, что «Индиана» сможет оказывать сопоставимый уровень сопротивления, и эти опасения подтвердились.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Третий матч серии показал, что и у «Индианы» полно слабых мест, если её грамотно разложить по тактике.

Травмированные игроки: Повреждение ахилла по-прежнему тревожит Джексона, поэтому за «Индиану» в предстоящем поединке он сыграть не сможет.

Общий тонус клуба: Есть вероятность , что и второй матч в гостях «иноходцы» проиграют, если Адетокунбо снова начнет попадать все, что можно и дождется помощи от Лилларда.

Статистика для ставок

«Индиана» проиграла четыре последних поединка в Висконсине

«Милуоки» на своем паркете не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.51, а на победу «Милуоки» — 2.68.

Прогноз: «Милуоки» способен сравнять счет в серии, хотя сделать это будет весьма непросто.

Альтернативный прогноз: Снова задорная игра в атаке ожидается от обоих клубов.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.18.