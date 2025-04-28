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    «Милуоки» сравняет счет в серии?

    Милуоки — Индиана. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Индиана»
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    «Милуоки»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 28 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 28 Апреля 2025 года

    Милуоки

  • НБА
    •  Милуоки 04:30 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Перед переездом серии на территорию «Милуоки» были определенные сомнения, что Риверсу удастся завести своих парней.

    Последние матчи: Первый поединок серии при своих зрителях «Милуоки» провел просто првевосходно и одержал победу по счету с солидным заделом в матче.

    Милуоки — Индиана: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Все больные «Милуоки» вернулись в строй, и сейчас только за счет личных причин четвертую игру серии может пропустить Ливингстон.

    Общий тонус клуба: Хозяева поймали нужный ритм, поэтому в предстоящем поединке они будут играть с позиции силы и могут со стартовых минут матча показать «Индиане», кто в доме хозяин.

    «Индиана»

    Турнирное положение: После переезда серии в Висконсин были определенные сомнения, что «Индиана» сможет оказывать сопоставимый уровень сопротивления, и эти опасения подтвердились.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Третий матч серии показал, что и у «Индианы» полно слабых мест, если её грамотно разложить по тактике.

    Травмированные игроки: Повреждение ахилла по-прежнему тревожит Джексона, поэтому за «Индиану» в предстоящем поединке он сыграть не сможет.

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    Общий тонус клуба: Есть вероятность , что и второй матч в гостях «иноходцы» проиграют, если Адетокунбо снова начнет попадать все, что можно и дождется помощи от Лилларда.

    Статистика для ставок

    • «Индиана» проиграла четыре последних поединка в Висконсине

    • «Милуоки» на своем паркете не проигрывает пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.51, а на победу «Милуоки» — 2.68.

    Прогноз: «Милуоки» способен сравнять счет в серии, хотя сделать это будет весьма непросто.

    Альтернативный прогноз: Снова задорная игра в атаке ожидается от обоих клубов.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.18.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Милуоки — Индиана?

    Матч Милуоки — Индиана состоится 28 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Милуоки — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Милуоки — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Милуоки — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Милуоки — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Индианы» дают коэффициент 1.51, а на победу «Милуоки» — 2.68.

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    Милуоки — Индиана: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 28.04.202504:30. «Милуоки» сравняет счет в серии?
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