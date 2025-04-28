Майами — Кливленд. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч плей-офф НБА, 29 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Касейя Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Пока что «Майами» откровенно не соответствует уровню «Кливленда», но разница в силе составов просто колоссальная.

Последние матчи: Третья игра противостояния получилась для «Майами» совсем провальной, поскольку итоговая разница в счете составила совсем неприличный разрыв.

Травмированные игроки: Не смогут помочь «Майами» Смит и Стивенс. У первого травмирован ахилл, а у второго проблемы с ногой.

Общий тонус клуба: Есть большие сомнения, что у хозяев паркета найдутся силы, чтобы продлить собственные страдания ещё на один матч.

«Кливленд»

Турнирное положение: Серия для «Кливленда» получается откровенно тренировочной, поскольку у «Хит» играют три с половиной баскетболиста.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В последней игре противостояния «Кливленд» особо даже не напрягался, но все равно победил с разницей почти в 40 очков.

Травмироранные игроки: Проблемы со здоровьем у «Кливленда» имеет только Гарленд, повредивший палец в одном из матчей серии.

Общий тонус клуба: Гости будут просто ждать ошибок «Майами» и будут жестко наказывать за них хозяев паркета.

Статистика для ставок

За «Кливлендом» остались пять последних очных противостояний

«Майами» не может победить три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 3.97, а на победу «Кливленда» — 1.28.

Прогноз: «Кливленд» закончит серию максимально уверенно на территории соперника.

Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют один из самых результативных матчей серии.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 215 с коэффициентом 2.14.