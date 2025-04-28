Майами — Кливленд. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч плей-офф НБА, 29 апреля 2025 года

«Майами»
Турнирное положение: Пока что «Майами» откровенно не соответствует уровню «Кливленда», но разница в силе составов просто колоссальная.
Последние матчи: Третья игра противостояния получилась для «Майами» совсем провальной, поскольку итоговая разница в счете составила совсем неприличный разрыв.
Травмированные игроки: Не смогут помочь «Майами» Смит и Стивенс. У первого травмирован ахилл, а у второго проблемы с ногой.
Общий тонус клуба: Есть большие сомнения, что у хозяев паркета найдутся силы, чтобы продлить собственные страдания ещё на один матч.
«Кливленд»
Турнирное положение: Серия для «Кливленда» получается откровенно тренировочной, поскольку у «Хит» играют три с половиной баскетболиста.
Последние матчи: В последней игре противостояния «Кливленд» особо даже не напрягался, но все равно победил с разницей почти в 40 очков.
Травмироранные игроки: Проблемы со здоровьем у «Кливленда» имеет только Гарленд, повредивший палец в одном из матчей серии.
Общий тонус клуба: Гости будут просто ждать ошибок «Майами» и будут жестко наказывать за них хозяев паркета.
Статистика для ставок
- За «Кливлендом» остались пять последних очных противостояний
- «Майами» не может победить три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 3.97, а на победу «Кливленда» — 1.28.
Прогноз: «Кливленд» закончит серию максимально уверенно на территории соперника.
- 2.07Голден Стэйт — Хьюстон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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- 1.86Орландо — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют один из самых результативных матчей серии.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 215 с коэффициентом 2.14.