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    «Кливленд» закончит серию во Флориде?

    Майами — Кливленд. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч плей-офф НБА, 29 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Кливленд»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Касейя Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Пока что «Майами» откровенно не соответствует уровню «Кливленда», но разница в силе составов просто колоссальная.

    Последние матчи: Третья игра противостояния получилась для «Майами» совсем провальной, поскольку итоговая разница в счете составила совсем неприличный разрыв.

    Травмированные игроки: Не смогут помочь «Майами» Смит и Стивенс. У первого травмирован ахилл, а у второго проблемы с ногой.

    Общий тонус клуба: Есть большие сомнения, что у хозяев паркета найдутся силы, чтобы продлить собственные страдания ещё на один матч.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Серия для «Кливленда» получается откровенно тренировочной, поскольку у «Хит» играют три с половиной баскетболиста.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В последней игре противостояния «Кливленд» особо даже не напрягался, но все равно победил с разницей почти в 40 очков.

    Травмироранные игроки: Проблемы со здоровьем у «Кливленда» имеет только Гарленд, повредивший палец в одном из матчей серии.

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    Общий тонус клуба: Гости будут просто ждать ошибок «Майами» и будут жестко наказывать за них хозяев паркета.

    Статистика для ставок

    • За «Кливлендом» остались пять последних очных противостояний

    • «Майами» не может победить три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 3.97, а на победу «Кливленда» — 1.28.

    Прогноз: «Кливленд» закончит серию максимально уверенно на территории соперника.

    Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют один из самых результативных матчей серии.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 215 с коэффициентом 2.14.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Майами — Кливленд?

    Матч Майами — Кливленд состоится 28 апреля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Майами — Кливленд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-8).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Майами — Кливленд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-8)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Майами — Кливленд?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Майами — Кливленд?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 3.97, а на победу «Кливленда» — 1.28.

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    Майами — Кливленд: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 28.04.202523:00. «Кливленд» закончит серию во Флориде?
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