Кливленд — Майами. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч плей-офф НБА, 24 апреля 2025 года

«Кливленд»
Турнирное положение: Пока что весь потенциал «Кливленда» не видет, но первая серия только начавшегося плей-офф должна сложиться для него без особых проблем.
Последние матчи: Первая игра серии для «Кливленда» сложилась без особого напряга, а хозяева паркета делали все, что им заблагорассудится.
Травмироранные игроки: Травмированных и дисквалифицированных у «Кливленда» нет, поэтому вся основа будет лететь к кольцу соперника, чтобы победить максимально убедительно.
Общий тонус клуба: У хозяев паркета будет достаточно мотивации, чтобы оформить «Майами» солидный разгром.
«Майами»
Турнирное положение: Споэлстра и «Майами» полностью заслужили попасть в плей-офф от Востока, но против такого соперника, как «Кливленд», у них просто нет козырей.
Последние матчи: В первой игре серии «Майами» выглядел вполне прилично и даже оказал небольшое сопротивление, но все равно проиграл с разницев более, чем в 20 очков.
Травмированные игроки: Вне игры у «Майами» продолжают находиться Смит и Стивенс, но если бы они были здоровы, то не сильно бы поменяли общую картину.
Общий тонус клуба: Вторая игра против «Кливленда» будет проходить по схожему сценарию, и у гостей будет минимум шансов зацепиться за матч.
Статистика для ставок
- «Кливленд» выиграл три последних очных противостояния
- «Майами» в четырех последних выездных матчах проиграл только раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.15, а на победу «Майами» — 6.03.
Прогноз: «Кливленд» ещё раз без вопросов разберется с «Майами».
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Альтернативный прогноз: Результативному баскетболу быть, поскольку гостям попросту некуда отступать.
Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.15.