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    «Кливленд» оформит «Майами» разгром?

    Кливленд — Майами. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч плей-офф НБА, 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Майами»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Пока что весь потенциал «Кливленда» не видет, но первая серия только начавшегося плей-офф должна сложиться для него без особых проблем.

    Последние матчи: Первая игра серии для «Кливленда» сложилась без особого напряга, а хозяева паркета делали все, что им заблагорассудится.

    Травмироранные игроки: Травмированных и дисквалифицированных у «Кливленда» нет, поэтому вся основа будет лететь к кольцу соперника, чтобы победить максимально убедительно.

    Общий тонус клуба: У хозяев паркета будет достаточно мотивации, чтобы оформить «Майами» солидный разгром.

    «Майами»

    Турнирное положение: Споэлстра и «Майами» полностью заслужили попасть в плей-офф от Востока, но против такого соперника, как «Кливленд», у них просто нет козырей.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В первой игре серии «Майами» выглядел вполне прилично и даже оказал небольшое сопротивление, но все равно проиграл с разницев более, чем в 20 очков.

    Травмированные игроки: Вне игры у «Майами» продолжают находиться Смит и Стивенс, но если бы они были здоровы, то не сильно бы поменяли общую картину.

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    Общий тонус клуба: Вторая игра против «Кливленда» будет проходить по схожему сценарию, и у гостей будет минимум шансов зацепиться за матч.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» выиграл три последних очных противостояния

    • «Майами» в четырех последних выездных матчах проиграл только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.15, а на победу «Майами» — 6.03.

    Прогноз: «Кливленд» ещё раз без вопросов разберется с «Майами».

    Альтернативный прогноз: Результативному баскетболу быть, поскольку гостям попросту некуда отступать.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кливленд — Майами?

    Матч Кливленд — Майами состоится 24 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кливленд — Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-11).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кливленд — Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-11)» с коэффициентом у букмекеров 1.78.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кливленд — Майами?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кливленд — Майами?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.15, а на победу «Майами» — 6.03.

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