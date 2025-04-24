Кливленд — Майами. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч плей-офф НБА, 24 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Пока что весь потенциал «Кливленда» не видет, но первая серия только начавшегося плей-офф должна сложиться для него без особых проблем.

Последние матчи: Первая игра серии для «Кливленда» сложилась без особого напряга, а хозяева паркета делали все, что им заблагорассудится.

Травмироранные игроки: Травмированных и дисквалифицированных у «Кливленда» нет, поэтому вся основа будет лететь к кольцу соперника, чтобы победить максимально убедительно.

Общий тонус клуба: У хозяев паркета будет достаточно мотивации, чтобы оформить «Майами» солидный разгром.

«Майами»

Турнирное положение: Споэлстра и «Майами» полностью заслужили попасть в плей-офф от Востока, но против такого соперника, как «Кливленд», у них просто нет козырей.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В первой игре серии «Майами» выглядел вполне прилично и даже оказал небольшое сопротивление, но все равно проиграл с разницев более, чем в 20 очков.

Травмированные игроки: Вне игры у «Майами» продолжают находиться Смит и Стивенс, но если бы они были здоровы, то не сильно бы поменяли общую картину.

Общий тонус клуба: Вторая игра против «Кливленда» будет проходить по схожему сценарию, и у гостей будет минимум шансов зацепиться за матч.

Статистика для ставок

«Кливленд» выиграл три последних очных противостояния

«Майами» в четырех последних выездных матчах проиграл только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.15, а на победу «Майами» — 6.03.

Прогноз: «Кливленд» ещё раз без вопросов разберется с «Майами».

Альтернативный прогноз: Результативному баскетболу быть, поскольку гостям попросту некуда отступать.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТБ 216 с коэффициентом 2.15.