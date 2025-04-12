Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Сакраменто» занимает 9 место при 39 победах и 41 поражении, калифорнийцы уже обеспечили себе место в плей-ин.
Последние матчи: «Сакраменто» потерпел неудачу в матче с «Денвером» (116:124).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия калифорнийцев, ранее «Кингз» выиграл у «Детройта» (127:117), «Кливленда» (120:113) и «Шарлотт» (125:102).
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место, одержав 48 побед и потерпев 32 поражения. На данный момент «парикмахеры» находятся в зоне плей-офф.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «парусники» переиграли «Хьюстон» (134:117). В команде отличился Джеймс Харден, оформив дабл-дабл из 35 очков и 10 передач.
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Амир Коффи.
Состояние команды: У «парикмахеров» шесть побед в последних шести играх: были обыграны «Сан-Антонио» (122:117), «Даллас» (135:104, 114:31), «Нью-Орлеан» (114:98), «Орландо» (96:87).
Статистика для ставок
- «Сакраменто» обеспечил место в плей-ин
- «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл в шестом матче подряд
- В этом сезоне «Клипперс» трижды обыграл «Сакраменто»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Сакраменто» — 3.10.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
- 2.50Финикс — Сан-Антонио: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.00Портленд — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.07Юта — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртый раз одержит победу над «Сакраменто», так как до этого в очных дуэлях «парикмахеры» обыгрывали «королей».
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-9.5) с коэффициентом 2.23.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.90.