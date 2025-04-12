В матче регулярного чемпионата «Сакраменто» примет «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Сакраменто» занимает 9 место при 39 победах и 41 поражении, калифорнийцы уже обеспечили себе место в плей-ин.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел неудачу в матче с «Денвером» (116:124).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия калифорнийцев, ранее «Кингз» выиграл у «Детройта» (127:117), «Кливленда» (120:113) и «Шарлотт» (125:102).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место, одержав 48 побед и потерпев 32 поражения. На данный момент «парикмахеры» находятся в зоне плей-офф.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «парусники» переиграли «Хьюстон» (134:117). В команде отличился Джеймс Харден, оформив дабл-дабл из 35 очков и 10 передач.

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Амир Коффи.

Состояние команды: У «парикмахеров» шесть побед в последних шести играх: были обыграны «Сан-Антонио» (122:117), «Даллас» (135:104, 114:31), «Нью-Орлеан» (114:98), «Орландо» (96:87).

Статистика для ставок

«Сакраменто» обеспечил место в плей-ин

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграл в шестом матче подряд

В этом сезоне «Клипперс» трижды обыграл «Сакраменто»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Сакраменто» — 3.10.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртый раз одержит победу над «Сакраменто», так как до этого в очных дуэлях «парикмахеры» обыгрывали «королей».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-9.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.90.