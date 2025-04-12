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    Состоится ли новая победа «Клипперс» над «королями»?

    Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 2.23) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»
    В матче регулярного чемпионата «Сакраменто» примет «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Апреля 2025 года

    Сакраменто

  • НБА
    •  Сакраменто 05:00 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Сакраменто» занимает 9 место при 39 победах и 41 поражении, калифорнийцы уже обеспечили себе место в плей-ин.

    Последние матчи: «Сакраменто» потерпел неудачу в матче с «Денвером» (116:124).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия калифорнийцев, ранее «Кингз» выиграл у «Детройта» (127:117), «Кливленда» (120:113) и «Шарлотт» (125:102).

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место, одержав 48 побед и потерпев 32 поражения. На данный момент «парикмахеры» находятся в зоне плей-офф.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «парусники» переиграли «Хьюстон» (134:117). В команде отличился Джеймс Харден, оформив дабл-дабл из 35 очков и 10 передач.

    Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Амир Коффи.

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    Состояние команды: У «парикмахеров» шесть побед в последних шести играх: были обыграны «Сан-Антонио» (122:117), «Даллас» (135:104, 114:31), «Нью-Орлеан» (114:98), «Орландо» (96:87).

    Статистика для ставок

    • «Сакраменто» обеспечил место в плей-ин

    • «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл в шестом матче подряд

    • В этом сезоне «Клипперс» трижды обыграл «Сакраменто»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Сакраменто» — 3.10.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртый раз одержит победу над «Сакраменто», так как до этого в очных дуэлях «парикмахеры» обыгрывали «королей».

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-9.5) с коэффициентом 2.23.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс?

    Матч Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс состоится 12 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-9.5).

    Какую сделать ставку на матч Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-9.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Сакраменто» — 3.10.

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    Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 12.04.202505:00. Состоится ли новая победа «Клипперс» над «королями»?
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