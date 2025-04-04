В матче регулярного чемпионата «Майами» примет «Мемфис». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 4 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 9 место, одержав 35 побед и потерпев 41 поражение.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «огненные» одержали победу над «кельтами» из Бостона (124:103). В составе победителей результативностью отметился Тайлер Хирро, который набрал 25 очков, совершил 6 подборов и отдал 9 передач.

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Не сыграют: По личным причинам на арену не выйдет форвард Кевин Лав. Возможно, в этой игре не сыграют сразу два защитника: Дрю Смит (травма ахилла), Данкан Робинсон (травма спины). Также под вопросом участие центрового Николы Йовича (травма руки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Сейчас у «Майами» победная серия из шести матчей, «хитовцы» обыграли «Вашингтон» (120:94), «Филадельфию» (118:95), «Атланту» (122:112), «Голден Стэйт» (112:86), «Шарлотт» (122:105).

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 6 место, одержав 44 победы и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «гризли» уступили дома в игре против «Голден Стэйта» (125:134).

Не сыграют: У форварда Брэндона Кларка и защитника Зайона Пуллини — травма колена. Из-за болезни выбыли из строя ещё два защитника Винс Уильямс и Джон Кончар.

Состояние команды: В последних пяти матчах у «гризли» лишь одна крупная победа над «джазменами» из Юты (140:103). Команде не удалось добиться успеха в играх против «Бостона» (103:117), «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:134) и «Оклахомы» (104:125).

Статистика для ставок

У «Майами» победная серия из шести матчей

«Мемфис» терпит поражение в четвёртом матче подряд

В начале сезона «Майами» выиграли у «Мемфиса» (114:109). Затем «гризли» взяли реванш, крупно обыграв «огненных» (125:91)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Майами» — 2.50.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В прошлой очной дуэли «Мемфису» удалось взять реванш и красиво отомстить «Майами», крупно обыграв их на своей арене. Сейчас у «гризли» в лазарете сразу три защитника. Как и у «огненных». Есть проблемы и с другими игроками. Так что успех и победа в этой битве будет зависеть от правильной расстановки сил.

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Майами» и «Мемфиса» забросили друг другу 216 очков.

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.