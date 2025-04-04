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Мемфис
«Майами»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 9 место, одержав 35 побед и потерпев 41 поражение.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «огненные» одержали победу над «кельтами» из Бостона (124:103). В составе победителей результативностью отметился Тайлер Хирро, который набрал 25 очков, совершил 6 подборов и отдал 9 передач.
Майами — Мемфис: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: По личным причинам на арену не выйдет форвард Кевин Лав. Возможно, в этой игре не сыграют сразу два защитника: Дрю Смит (травма ахилла), Данкан Робинсон (травма спины). Также под вопросом участие центрового Николы Йовича (травма руки).
Состояние команды: Сейчас у «Майами» победная серия из шести матчей, «хитовцы» обыграли «Вашингтон» (120:94), «Филадельфию» (118:95), «Атланту» (122:112), «Голден Стэйт» (112:86), «Шарлотт» (122:105).
«Мемфис»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 6 место, одержав 44 победы и потерпев 32 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «гризли» уступили дома в игре против «Голден Стэйта» (125:134).
Не сыграют: У форварда Брэндона Кларка и защитника Зайона Пуллини — травма колена. Из-за болезни выбыли из строя ещё два защитника Винс Уильямс и Джон Кончар.
Состояние команды: В последних пяти матчах у «гризли» лишь одна крупная победа над «джазменами» из Юты (140:103). Команде не удалось добиться успеха в играх против «Бостона» (103:117), «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:134) и «Оклахомы» (104:125).
Статистика для ставок
- У «Майами» победная серия из шести матчей
- «Мемфис» терпит поражение в четвёртом матче подряд
- В начале сезона «Майами» выиграли у «Мемфиса» (114:109). Затем «гризли» взяли реванш, крупно обыграв «огненных» (125:91)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Майами» — 2.50.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: В прошлой очной дуэли «Мемфису» удалось взять реванш и красиво отомстить «Майами», крупно обыграв их на своей арене. Сейчас у «гризли» в лазарете сразу три защитника. Как и у «огненных». Есть проблемы и с другими игроками. Так что успех и победа в этой битве будет зависеть от правильной расстановки сил.
Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.50.
Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Майами» и «Мемфиса» забросили друг другу 216 очков.
Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.