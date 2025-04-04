ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликНемецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл Джек Грилиш празднует гол«Сити» легко разобрался с «Лестером», но оставил вопросы перед дерби Милан — Интер«Милан» и «Интер» отложили битву за финал Кубка на ответный матч
    Все новости спорта

    Дуэль «огненных» и «гризли»: кто сильнее?

    Майами — Мемфис. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Мемфис Гриззлиз
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Мемфис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майами» — «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата «Майами» примет «Мемфис». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 4 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 04 Апреля 2025 года

    Майами

  • Майами
    •  Майами 02:30 Мемфис

    Мемфис

  • НБА
    •

    «Майами»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 9 место, одержав 35 побед и потерпев 41 поражение.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «огненные» одержали победу над «кельтами» из Бостона (124:103). В составе победителей результативностью отметился Тайлер Хирро, который набрал 25 очков, совершил 6 подборов и отдал 9 передач.

    Майами — Мемфис: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.5614.001.62Бонус$1500
    •

    Не сыграют: По личным причинам на арену не выйдет форвард Кевин Лав. Возможно, в этой игре не сыграют сразу два защитника: Дрю Смит (травма ахилла), Данкан Робинсон (травма спины). Также под вопросом участие центрового Николы Йовича (травма руки).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Сейчас у «Майами» победная серия из шести матчей, «хитовцы» обыграли «Вашингтон» (120:94), «Филадельфию» (118:95), «Атланту» (122:112), «Голден Стэйт» (112:86), «Шарлотт» (122:105).

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 6 место, одержав 44 победы и потерпев 32 поражения.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «гризли» уступили дома в игре против «Голден Стэйта» (125:134).

    Не сыграют: У форварда Брэндона Кларка и защитника Зайона Пуллини — травма колена. Из-за болезни выбыли из строя ещё два защитника Винс Уильямс и Джон Кончар.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В последних пяти матчах у «гризли» лишь одна крупная победа над «джазменами» из Юты (140:103). Команде не удалось добиться успеха в играх против «Бостона» (103:117), «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:134) и «Оклахомы» (104:125).

    Статистика для ставок

    • У «Майами» победная серия из шести матчей

    • «Мемфис» терпит поражение в четвёртом матче подряд

    • В начале сезона «Майами» выиграли у «Мемфиса» (114:109). Затем «гризли» взяли реванш, крупно обыграв «огненных» (125:91)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Майами» — 2.50.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: В прошлой очной дуэли «Мемфису» удалось взять реванш и красиво отомстить «Майами», крупно обыграв их на своей арене. Сейчас у «гризли» в лазарете сразу три защитника. Как и у «огненных». Есть проблемы и с другими игроками. Так что успех и победа в этой битве будет зависеть от правильной расстановки сил.

    Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Майами» и «Мемфиса» забросили друг другу 216 очков.

    Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Вавринка — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Анисимова — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Александрова — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Остапенко — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бешикташ — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спортинг — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нисикори — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинская — Киз
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Майами — Мемфис: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 04.04.202502:30. Дуэль «огненных» и «гризли»: кто сильнее?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры