В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 1 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место, одержав 45 побед и потерпел 29 поражений.

Последние матчи: Защитник «озёрников» Остин Ривз принёс победу команде в матче против «Мемфиса» (134:127). Сам игрок забросил в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: Выбыл из строя Макс Клебер, у которого травма ноги.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы и потерпел три поражения.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 49 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» добился очередной победы в регулярном чемпионате, выиграв в этот раз у «Хьюстона» (148:109). Джален Грин сыграл ключевую роль в поединке, набрав 33 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из девяти матчей.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы в пяти матчах

«Хьюстон» одержал победу в третьем матче подряд

В этом сезоне «Хьюстон» выиграл у «Лейкерс» со счетом 119:115

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Хьюстон» — 2.50.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, мы остановим свой выбор на «Хьюстоне», который набрал ход.

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.15.