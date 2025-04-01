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    «Хьюстон» добьётся победы в Лос-Анджелесе?

    Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 1 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:00 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место, одержав 45 побед и потерпел 29 поражений.

    Последние матчи: Защитник «озёрников» Остин Ривз принёс победу команде в матче против «Мемфиса» (134:127). Сам игрок забросил в кольцо соперника 31 очко.

    Не сыграют: Выбыл из строя Макс Клебер, у которого травма ноги.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы и потерпел три поражения.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 49 побед и потерпев 26 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» добился очередной победы в регулярном чемпионате, выиграв в этот раз у «Хьюстона» (148:109). Джален Грин сыграл ключевую роль в поединке, набрав 33 очка.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из девяти матчей.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы в пяти матчах

    • «Хьюстон» одержал победу в третьем матче подряд

    • В этом сезоне «Хьюстон» выиграл у «Лейкерс» со счетом 119:115

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Хьюстон» — 2.50.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

    Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, мы остановим свой выбор на «Хьюстоне», который набрал ход.

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.15.

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    Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 01.04.202505:00. «Хьюстон» добьётся победы в Лос-Анджелесе?
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