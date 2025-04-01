Лос-Анджелес Лейкерс
Хьюстон
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место, одержав 45 побед и потерпел 29 поражений.
Последние матчи: Защитник «озёрников» Остин Ривз принёс победу команде в матче против «Мемфиса» (134:127). Сам игрок забросил в кольцо соперника 31 очко.
Не сыграют: Выбыл из строя Макс Клебер, у которого травма ноги.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы и потерпел три поражения.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 49 побед и потерпев 26 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» добился очередной победы в регулярном чемпионате, выиграв в этот раз у «Хьюстона» (148:109). Джален Грин сыграл ключевую роль в поединке, набрав 33 очка.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из девяти матчей.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы в пяти матчах
- «Хьюстон» одержал победу в третьем матче подряд
- В этом сезоне «Хьюстон» выиграл у «Лейкерс» со счетом 119:115
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Хьюстон» — 2.50.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.
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Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, мы остановим свой выбор на «Хьюстоне», который набрал ход.
Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.15.