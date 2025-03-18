В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 18 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Стабильности в игре «Нью-Йорка» не очень много, но это не мешает культовому клубу размещаться на третьей позиции таблицы восточной конференции.

Последние матчи: В пяти последних поединках «Нью-Йорк» проиграл два раза, но с клубами средней руки он себя чувствует довольно уверенно.

Травмированные игроки: В лазарете «Нью-Йорка» продолжают находиться Брансон и Хукпорти. Также есть сложности со здоровьем Райта.

Общий тонус клуба: Встреча против «Майами» не получится конкурентной, поскольку Споэлстра потерял рычаги управления своим коллективом.

«Майами»

Турнирное положение: Последние результаты «Майами» совсем не дадуют поклонников этого клуба, а их любимцы скатились уже на девятую позицию восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В семи последних матчах «Майами» не смог победить ни разу, а подобное с клубом из Флориды происходит впервые в этом сезоне.

Травмированные игроки: Предстоящий матч у «Майами» точно пропустят Йович и Смит. Эти игроки входят в основную обойму Споэлстры, поэтому без них будет тяжело клубу из Флориды.

Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Йорка» гости с большой долей вероятности продолжат проигрывать, поскольку более организованному сопернику предложить им попросту нечего.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» выиграл два последних очных противостояния

«Майами» не может победить семь матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.34, а на победу «Майами» — 3.47.

Прогноз: «Нью-Йорк» выглядит более готовым побеждать.

Альтернативный прогноз: Результативного матча ждать н естоит, поскольку сопреники умеют играть в обороне.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТМ 208 с коэффициентом 2.17.