В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Таргет Центре» 18 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Под завершение сеззона «Миннесота» разогналась и идет уже на седьмом месте западной конференции.

Последние матчи: В семи последних поединках «Миннесота» не проиграла ни разу, а работа Финча заслуживает наилучшей похвалы.

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Миннесоты» нет травмированных и дисквалифицированных.

Общий тонус клуба: В поединке против «Индианы» хозяева паркета воспользуются огрехами гостей в обороне и легко продолжат свою победную серию.

«Индиана»

Турнирное положение: Последние результаты «Индианы» не радуют поклонников этого клуба, хоть клуб Карлайла и удерживает пятое место Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В трех последних матчах «Индиана» выиграла два раза, но демонстрируемый на паркете баскетбол не очень хорошего качества.

Травмированные игроки: За «Индиану» точно не смогут сыграть Джексон и Сиакам, а это серьезные потери в матче против сильного соперника.

Общий тонус клуба: В матче против «Миннесоты» гостям ничего хорошего не светит, поскольку «волки» для них являются одним из самых неудобных соперников последних лет.

Статистика для ставок

«Миннесота» не проигрывает семь матчей подряд

«Индиана» не может победить «волков» с 2021 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Индианы» — 3.62.

Прогноз: Не видно за счет чего «Миннесота» должна проиграть домашний матч.

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать чудеса результативности.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.25.