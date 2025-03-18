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    «Миннесота» продолжит победную серию?

    «Миннесота» — «Индиана». Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Индиана»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Таргет Центре» 18 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Под завершение сеззона «Миннесота» разогналась и идет уже на седьмом месте западной конференции.

    Последние матчи: В семи последних поединках «Миннесота» не проиграла ни разу, а работа Финча заслуживает наилучшей похвалы.

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Миннесоты» нет травмированных и дисквалифицированных.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Индианы» хозяева паркета воспользуются огрехами гостей в обороне и легко продолжат свою победную серию.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Последние результаты «Индианы» не радуют поклонников этого клуба, хоть клуб Карлайла и удерживает пятое место Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В трех последних матчах «Индиана» выиграла два раза, но демонстрируемый на паркете баскетбол не очень хорошего качества.

    Травмированные игроки: За «Индиану» точно не смогут сыграть Джексон и Сиакам, а это серьезные потери в матче против сильного соперника.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Миннесоты» гостям ничего хорошего не светит, поскольку «волки» для них являются одним из самых неудобных соперников последних лет.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» не проигрывает семь матчей подряд

    • «Индиана» не может победить «волков» с 2021 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Индианы» — 3.62.

    Прогноз: Не видно за счет чего «Миннесота» должна проиграть домашний матч.

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать чудеса результативности.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.25.

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    «Миннесота» — «Индиана»: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 18.03.202503:00. «Миннесота» продолжит победную серию?
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