«Миннесота»
Турнирное положение: Под завершение сеззона «Миннесота» разогналась и идет уже на седьмом месте западной конференции.
Последние матчи: В семи последних поединках «Миннесота» не проиграла ни разу, а работа Финча заслуживает наилучшей похвалы.
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Миннесоты» нет травмированных и дисквалифицированных.
Общий тонус клуба: В поединке против «Индианы» хозяева паркета воспользуются огрехами гостей в обороне и легко продолжат свою победную серию.
«Индиана»
Турнирное положение: Последние результаты «Индианы» не радуют поклонников этого клуба, хоть клуб Карлайла и удерживает пятое место Востока.
Последние матчи: В трех последних матчах «Индиана» выиграла два раза, но демонстрируемый на паркете баскетбол не очень хорошего качества.
Травмированные игроки: За «Индиану» точно не смогут сыграть Джексон и Сиакам, а это серьезные потери в матче против сильного соперника.
Общий тонус клуба: В матче против «Миннесоты» гостям ничего хорошего не светит, поскольку «волки» для них являются одним из самых неудобных соперников последних лет.
Статистика для ставок
- «Миннесота» не проигрывает семь матчей подряд
- «Индиана» не может победить «волков» с 2021 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Индианы» — 3.62.
Прогноз: Не видно за счет чего «Миннесота» должна проиграть домашний матч.
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Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать чудеса результативности.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.25.