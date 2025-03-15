Хьюстон
Даллас
«Хьюстон»
Турнирная таблица: Команда из Техаса занимает 5 место в Западной конференции при 41 победе и 25 поражениях.
Последние матчи: «Хьюстон» продолжает побеждать в регулярном чемпионате. В рамках минувшего тура команда добилась успеха в поединке против «Финикса» (111:104). Вклад в победу команды внёс Джален Грин, который набрал 29 очков.
Хьюстон — Даллас: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Из строя выбыли Шеппард и Томпсон.
Состояние команды: Один из ключевых игроков «Хьюстона» Амен Томпсон получил растяжение связок левого голеностопа. Из-за этой травмы баскетболист пропустит от 10 до 14 дней.
«Даллас»
Турнирная таблица: «Даллас» расположился на 10 месте при 33 победах и 34 поражениях.
Последние матчи: Техасские ковбои потерпели фиаско в матче против «Сан-Антонио» (116:126).
Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на большую группу игроков, которые находятся в лазарете: у Дерека Лайвли — травма лодыжки, Энтони Дэвиса — растяжение брюшных мышц, Дэниэла Гэффорда — травма колена, Пи-Джей Вашингтона — травма лодыжки, Калеба Мартина — травма бедра, Кайри Ирвинга — травма колена.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал лишь одну победу, обыграв «Сан-Антонио» (133:129). Остальные четыре встречи для «Маверикс» завершились со знаком минус.
Статистика для ставок
- Победная серия «Хьюстон» составляет 4 матча
- «Даллас» одержал одну победу в последних пяти матчах
- В этом сезоне «Хьюстон» дважды выиграл у «Далласа» (110:99, 108:102)
- «Даллас» одержал победу над «Хьюстоном» в третьем матче противостояния сезона (116:105)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Денвера» — 6.00.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
- 2.12Юта — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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- 2.12Сан-Антонио — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: «Даллас» не может рассчитывать на большую группу игроков, которые могли бы повлиять на итоговый результат в предстоящем матче. Так что у «Хьюстона» есть хорошие шансы зацепиться за победу.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-11.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.