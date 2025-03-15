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    «Даллас» вернётся домой без победы?

    «Хьюстон» — «Даллас». Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Даллас»
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    «Голден Стэйт» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 15 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Марта 2025 года

    Хьюстон

  • НБА
    •  Хьюстон 03:00 Даллас

    Даллас

  • НБА
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    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: Команда из Техаса занимает 5 место в Западной конференции при 41 победе и 25 поражениях.

    Последние матчи: «Хьюстон» продолжает побеждать в регулярном чемпионате. В рамках минувшего тура команда добилась успеха в поединке против «Финикса» (111:104). Вклад в победу команды внёс Джален Грин, который набрал 29 очков.

    Хьюстон — Даллас: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Из строя выбыли Шеппард и Томпсон.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Один из ключевых игроков «Хьюстона» Амен Томпсон получил растяжение связок левого голеностопа. Из-за этой травмы баскетболист пропустит от 10 до 14 дней.

    «Даллас»

    Турнирная таблица: «Даллас» расположился на 10 месте при 33 победах и 34 поражениях.

    Последние матчи: Техасские ковбои потерпели фиаско в матче против «Сан-Антонио» (116:126).

    Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на большую группу игроков, которые находятся в лазарете: у Дерека Лайвли — травма лодыжки, Энтони Дэвиса — растяжение брюшных мышц, Дэниэла Гэффорда — травма колена, Пи-Джей Вашингтона — травма лодыжки, Калеба Мартина — травма бедра, Кайри Ирвинга — травма колена.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал лишь одну победу, обыграв «Сан-Антонио» (133:129). Остальные четыре встречи для «Маверикс» завершились со знаком минус.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Хьюстон» составляет 4 матча

    • «Даллас» одержал одну победу в последних пяти матчах

    • В этом сезоне «Хьюстон» дважды выиграл у «Далласа» (110:99, 108:102)

    • «Даллас» одержал победу над «Хьюстоном» в третьем матче противостояния сезона (116:105)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Денвера» — 6.00.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Даллас» не может рассчитывать на большую группу игроков, которые могли бы повлиять на итоговый результат в предстоящем матче. Так что у «Хьюстона» есть хорошие шансы зацепиться за победу.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-11.5) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Хьюстон» — «Даллас»: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 15.03.202503:00. «Даллас» вернётся домой без победы?
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