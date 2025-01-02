В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арена» 2 января. Начало встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 14 место, одержав 7 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: Канадская команда по-прежнему не может выиграть у своих соперников, на этот раз «Торонто» потерпел фиаско в матче против «Бостона» (71:125).

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Не сыграют: Канадский клуб по-прежнему не может рассчитывать на Иммануэля Квикли, у которого травма локтя.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Торонто» проигрывает в 11 матче подряд, «рептилии» уже проиграли «Атланте» (107:136), «Мемфису» (126:155), «Нью-Йорку» (125:139, 108:113), «Хьюстону» (110:114), «Бруклину» (94:101), «Чикаго» (121:122), «Майами» (104:114), «Далласу» (118:125) и «Оклахоме» (92:129).

«Бруклин»

Турнирная таблица: «Бруклин» постепенно отдаляется от зоны плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации. «Нью-йоркцы» занимают в турнирной таблице Востока 12 место, одержав 12 побед и потерпев 20 поражений.

Последние матчи: В последних матчах регулярного чемпионата «Бруклин» выступает крайне неудачно. Так в рамках минувшего тура «сети» потерпели фиаско в матче против «Орландо» (101:102).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «сетей» находятся Де'Энтони Мелтон Зиари Уильямс, на больничной койке также находится Трендон Уотфорд, у которого травма подколенного сухожилия.

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Бруклина» одержали одну победу над «Милуоки» (111:105). В остальных поединках «сети» уступили «Сан-Антонио» (87:96), «Майами» (95:110) и «Юте» (94:105).

Статистика для ставок

«Бруклин» одержал одну победу в последних пяти матчах

Проигрышная серия «Торонто» составляет 11 матчей

В этом сезоне «Бруклин» обыграл «Торонто» (101:94)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бруклин» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Торонто» — 1.97.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Всего 7 очков разделили соперников в предыдущей встрече. Есть большая вероятность, что «Бруклин» добьётся новой победы над «Торонто».

Ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 1.88.

Прогноз: 195 очков забросили друг другу баскетболисты «Торонто» и «Бруклина» в предыдущей встрече.

Ставка: ТМ 222.5 с коэффициентом 1.85.