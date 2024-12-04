В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Далласа на «Американ Эйрлайнс Центр» 4 декабря. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» закрепился в первой пятёрке Западной конференции. В активе техасцев 13 побед, в пассиве — 8 поражений.

Последние матчи: «Даллас» одержал новую победу в регулярном чемпионате. В гостях «Маверикс» нанёс поражение «Портленду» (137:131). Лучшего показателя в этом матче добился лидер «Далласа» Лука Дончич, оформив дабл-дабл из 36 очков и 13 передач.

Прогнозы и ставки на НБА

Не сыграют: Один из лидеров «Далласа» не сможет помочь в игре против «Мемфиса», речь о Кайри Ирвинге, который травмировал плечо. Из строя команды также выбыли Данте Экзм (травма запястья), Клей Томпсон (травма ноги) и Дерек Лайвли (травма колена).

Состояние команды: Победная серия «Далласа» составляет 4 матча.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» продолжает восхождение в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Теннесси теперь входит в топ-3, уступая лишь «Хьюстону» и «Оклахоме». За плечами «гризли» 14 побед и 7 поражений в регулярном чемпионате.

Последние матчи: Завершилась домашняя серия игр «Мемфиса», в котором один из лидеров Запада одержал четыре победы. В рамках минувшего игрового дня команда из Теннесси выиграла у «Индианы» (136:121). В этом поединке отметим результативные действия в исполнении Джарена Джексона, форвард отправил в кольцо соперника 25 очков.

Не сыграют: «Мемфис» потерял трёх баскетболистов перед предстоящей игрой с «Далласом». С травмой лодыжки в лазарете «гризли» находятся Винс Уильямс и Зак Иди. Также команда из штата Теннесси не сможет рассчитывать на Грегори Джексона, у которого травмирована нога.

Состояние команды: Выигрышная серия «Мемфиса» составляет 6 матчей.

Статистика для ставок

Выигрышная серия «Далласа» составляет 4 матча

Выигрышная серия «Мемфиса» составляет 6 матчей

В этом сезоне «Даллас» и «Мемфис» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Мемфиса» — 2.25.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Оба клуба выдают симпатичную, а самое главное победную игру. «Даллас» и «Мемфис» входят в число лидеров Западной конференций. У «Далласа» есть Дончич, у «Мемфиса» — Морант. Ожидаем яркую игру сильных соперников. Риск велик, поставим в пользу «гризли», так как у баскетболистов из Теннесси победная серия состоит из 6 матчей.

Ставка: Фора «Мемфиса» (+3.5) с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.93.