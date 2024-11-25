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    Закрепится ли «Кливленд» в лидерах на Востоке?

    «Кливленд» — «Торонто». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 25 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Торонто»
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    «Кливленд» — «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 25 ноября. Начало встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 25 Ноября 2024 года

    Кливленд

  • НБА
    •  Кливленд 03:30 Торонто

    Торонто

  • Торонто
    •

    «Кливленд»

    Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кавалеристы» в проведенных 17 встречах одержали 16 побед.

    Последние матчи: Баскетболистам из штата Огайо удалось одержать победу в матче против «Нью-Орлеана» (128:100). В составе «Кливленда» результативностью отметился Тай Джером, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

    Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды из штата Огайо находятся защитник Макс Струс и форвард Дин Уэйд. Колено травмировали Эмони Бэйтс и Карис ЛеВерт.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Выигрышная серия «Кливленда» составляла 15 матчей.

    «Торонто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» опустился на 16 место, одержав 4 победы и потерпев 12 поражений.

    Последние матчи: «Торонто» одержал вторую победу подряд, в минувшем туре канадцы переиграли на своей арене «Миннесоту» (110:105). В составе победителей результативностью отметился Ар Джей Барретт, который набрал 31 очко.

    Не сыграют: Из строя команды выбыл Скотт Барнс, защитник «Торонто» получил травму в игре против «Денвера» 29 октября. С травмой колена и спины в лазарете команды находятся защитник Брюс Браун.

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    Состояние команды: «Торонто» одержал вторую победу подряд.

    Статистика для ставок

    • Прервалась 15-ти матчевая победная серия «Кливленда»

    • «Торонто» выиграл во втором матче подряд

    • В этом сезоне «Кливленд» выиграл у «Торонто» (136:106)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. На победу «Торонто» — 6.28.

    ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Кливленд» в этом сезоне выдает мощную игру, есть большая вероятность, что лидер Восточной конференции одержит победу над канадской командой.

    Ставка: Фора «Кливленда» (-11.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Кливленд» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Закрепится ли «Кливленд» в лидерах на Востоке?
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