В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 25 ноября. Начало встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кавалеристы» в проведенных 17 встречах одержали 16 побед.

Последние матчи: Баскетболистам из штата Огайо удалось одержать победу в матче против «Нью-Орлеана» (128:100). В составе «Кливленда» результативностью отметился Тай Джером, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды из штата Огайо находятся защитник Макс Струс и форвард Дин Уэйд. Колено травмировали Эмони Бэйтс и Карис ЛеВерт.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Выигрышная серия «Кливленда» составляла 15 матчей.

«Торонто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» опустился на 16 место, одержав 4 победы и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: «Торонто» одержал вторую победу подряд, в минувшем туре канадцы переиграли на своей арене «Миннесоту» (110:105). В составе победителей результативностью отметился Ар Джей Барретт, который набрал 31 очко.

Не сыграют: Из строя команды выбыл Скотт Барнс, защитник «Торонто» получил травму в игре против «Денвера» 29 октября. С травмой колена и спины в лазарете команды находятся защитник Брюс Браун.

Состояние команды: «Торонто» одержал вторую победу подряд.

Статистика для ставок

Прервалась 15-ти матчевая победная серия «Кливленда»

«Торонто» выиграл во втором матче подряд

В этом сезоне «Кливленд» выиграл у «Торонто» (136:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. На победу «Торонто» — 6.28.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Кливленд» в этом сезоне выдает мощную игру, есть большая вероятность, что лидер Восточной конференции одержит победу над канадской командой.

Ставка: Фора «Кливленда» (-11.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.93.