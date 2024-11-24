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    «Денвер» продлит проигрышную серию «Лейкерс»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер». Ставка (к. 2.51) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»
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    «Торонто» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 24 ноября. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 10 выигрышей и 5 проигрышей.

    Последние матчи: Прервалась шестиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс», на своей арене «озёрники» потерпели поражение от «Орландо» (118:119).

    Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Джексон Хейс (травма лодыжки), Бронни Джеймс (травма пятки), Джейлен Худ-Шифино (травма подколенного сухожилия). Под вопросом участие японского форвард Руи Хатимура, который травмировал лодыжку.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Стоит отметить, что в составе «Лейкерс» Далтон Кнект установил рекорд по попаданиям из-за дуги среди новичков команды и повторил рекорд новичков НБА. В игре против «Юты» игрок 9 раз попал из-за дуги, а провел 12 бросков.

    «Денвер»

    Турнирная таблица: «Денвер» потерял одну строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 8 побед и потерпев 6 поражений.

    Последние матчи: «Денвер» потерпел поражение в матче против «Далласа» (120:123).

    Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.

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    Состояние команды: Один из лидеров «Денвера» Расселл Уэстбрук оформил 200 трипл-даблов за карьеру.

    Статистика для ставок

    • Прервалась шестиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс»

    • «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер» ещё не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Денвера» — 2.51.

    ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: «Лейкерс» может поплыть после поражения от «Орландо» и после того, как прервалась шестиматчевая победная серия команды. К тому же в составе «озёрников» много травмированных баскетболистов. Таким шансом может воспользоваться команда из Денвера.

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.51.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 2.01.

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