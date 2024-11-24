В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 24 ноября. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 10 выигрышей и 5 проигрышей.

Последние матчи: Прервалась шестиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс», на своей арене «озёрники» потерпели поражение от «Орландо» (118:119).

Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Джексон Хейс (травма лодыжки), Бронни Джеймс (травма пятки), Джейлен Худ-Шифино (травма подколенного сухожилия). Под вопросом участие японского форвард Руи Хатимура, который травмировал лодыжку.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Стоит отметить, что в составе «Лейкерс» Далтон Кнект установил рекорд по попаданиям из-за дуги среди новичков команды и повторил рекорд новичков НБА. В игре против «Юты» игрок 9 раз попал из-за дуги, а провел 12 бросков.

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» потерял одну строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 8 побед и потерпев 6 поражений.

Последние матчи: «Денвер» потерпел поражение в матче против «Далласа» (120:123).

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.

Состояние команды: Один из лидеров «Денвера» Расселл Уэстбрук оформил 200 трипл-даблов за карьеру.

Статистика для ставок

Прервалась шестиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер» ещё не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Денвера» — 2.51.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: «Лейкерс» может поплыть после поражения от «Орландо» и после того, как прервалась шестиматчевая победная серия команды. К тому же в составе «озёрников» много травмированных баскетболистов. Таким шансом может воспользоваться команда из Денвера.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.51.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 2.01.