«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 10 выигрышей и 5 проигрышей.
Последние матчи: Прервалась шестиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс», на своей арене «озёрники» потерпели поражение от «Орландо» (118:119).
Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Джексон Хейс (травма лодыжки), Бронни Джеймс (травма пятки), Джейлен Худ-Шифино (травма подколенного сухожилия). Под вопросом участие японского форвард Руи Хатимура, который травмировал лодыжку.
Состояние команды: Стоит отметить, что в составе «Лейкерс» Далтон Кнект установил рекорд по попаданиям из-за дуги среди новичков команды и повторил рекорд новичков НБА. В игре против «Юты» игрок 9 раз попал из-за дуги, а провел 12 бросков.
«Денвер»
Турнирная таблица: «Денвер» потерял одну строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 8 побед и потерпев 6 поражений.
Последние матчи: «Денвер» потерпел поражение в матче против «Далласа» (120:123).
Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.
Состояние команды: Один из лидеров «Денвера» Расселл Уэстбрук оформил 200 трипл-даблов за карьеру.
Статистика для ставок
- Прервалась шестиматчевая победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс»
- «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер» ещё не играли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Денвера» — 2.51.
ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
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- 1.96Милуоки — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.72Орландо — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: «Лейкерс» может поплыть после поражения от «Орландо» и после того, как прервалась шестиматчевая победная серия команды. К тому же в составе «озёрников» много травмированных баскетболистов. Таким шансом может воспользоваться команда из Денвера.
Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.51.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 2.01.