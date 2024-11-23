В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 23 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 5 место, одержав 8 побед и потерпев 5 поражений.

Последние матчи: «Денверу» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. В 13 игре регулярного чемпионата «самородки» выиграли у «Мемфиса» (122:110). Вклад в победу команды внёс канадский защитник Джамал Мюррэй, который отправил в кольцо «гризли» 27 очков.

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон. По личным причинам предстоящую игру пропустить лидер команды Никола Йокич. В строй команды вернулся форвард Влатко Чанчар.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Если Никола Йокич не выйдет на площадку против «Далласа», то у команды могут возникнуть проблемы в игре с «Далласом», который поймал победную волну.

«Даллас»

Турнирная таблица: Техасские ковбои занимают 9 место в Западной конференции, одержав 8 побед и потерпев 7 поражений.

Последние матчи: «Даллас» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. После успешных игр с «Сан-Антонио» (110:93) и «Оклахомой» (121:119) последовала виктория над «Нью-Орлеаном» (132:91). В этом поединке стоит отметить результативную игру в исполнении лидера команды Луки Дончича, который набрал 26 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на своего лидера Луку Дончича, который травмировал запястья. Из строя также выбыл австралийский защитник Данте Экзам, у которого также травмировано запястье. Из лазарета в команду вернулись форварды Макс Клебер и Пи-Джей Вашингтон.

Состояние команды: «Даллас» в отсутствии лидера Луки Дончича способен прибить «Денвер», ведь в команду вернулись два игрока основы Макс Клебер и Пи-Джей Вашингтон.

Статистика для ставок

«Денверу» не поможет лидер Никола Йокич

Победная серия «Далласа» состоит из 3 матчей

В сезоне 2024/2025 «Денвер» обыграл «Даллас» (122:120)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Далласа» — 2.40.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Даллас» набрал ход в последних матчах, к тому же техасцы намерены взять реванш у «Денвера» за поражение в первой игре сезона. Ставим на победу гостей.

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.93.