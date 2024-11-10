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    Продлит ли «Лос-Анджелес Клипперс» победную серию?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Торонто Рэпторс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто»
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    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Калифорнии на «Intuit Dome» 10 ноября. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10 место при 5 победах и 4 поражениях.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» добился очередной победы в регулярном чемпионате, в гостях «парикмахеры» переиграли «Сакраменто» (107:98). В составе победителей результативностью отметился Норман Пауэлл, оформив дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находятся форвард «парикмахеров» Кавай Леонард и центровой Мохамед Бамба.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из трёх матчей, помимо успешной игры против «Сакраменто», «парикмахеры» также выиграли у «Филадельфии» (98:110) и «Сан-Антонио» (113:104).

    «Торонто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» опустился на 14 место, одержав две победы и потерпев семь поражений.

    Последние матчи: «Торонто» проиграл во втором матче подряд, на этот раз уступив «Сакраменто» (107:122).

    Не сыграют: Из строя команды выбыл Скотт Барнс, защитник «Торонто» получил травму в игре против «Денвера» 29 октября. С травмой колена и спины в лазарете команды находятся защитник Брюс Браун и Келли Олиник соответственно. Под вопросом участие Иммануэля Квикли, который получил травму таза.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Торонто» одержал всего одну победу. Проигрышная серия канадцев составляет две игры.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» проиграл во втором матче подряде

    • Победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» составляет 3 матча

    • В сезоне 2023/2024 «Торонто» и «Лос-Анджелес Клипперс» сыграли два матча (2:0 — в пользу «Клипперс»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Торонто» — 3.06.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» поймал победную волну, есть большая вероятность, что «парикмахеры» нанесут новое поражение канадским «рептилиям».

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.80.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Лос-Анджелес Клипперс» победную серию?
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