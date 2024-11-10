В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Калифорнии на «Intuit Dome» 10 ноября. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 10 место при 5 победах и 4 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» добился очередной победы в регулярном чемпионате, в гостях «парикмахеры» переиграли «Сакраменто» (107:98). В составе победителей результативностью отметился Норман Пауэлл, оформив дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находятся форвард «парикмахеров» Кавай Леонард и центровой Мохамед Бамба.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из трёх матчей, помимо успешной игры против «Сакраменто», «парикмахеры» также выиграли у «Филадельфии» (98:110) и «Сан-Антонио» (113:104).

«Торонто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» опустился на 14 место, одержав две победы и потерпев семь поражений.

Последние матчи: «Торонто» проиграл во втором матче подряд, на этот раз уступив «Сакраменто» (107:122).

Не сыграют: Из строя команды выбыл Скотт Барнс, защитник «Торонто» получил травму в игре против «Денвера» 29 октября. С травмой колена и спины в лазарете команды находятся защитник Брюс Браун и Келли Олиник соответственно. Под вопросом участие Иммануэля Квикли, который получил травму таза.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Торонто» одержал всего одну победу. Проигрышная серия канадцев составляет две игры.

Статистика для ставок

«Торонто» проиграл во втором матче подряде

Победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» составляет 3 матча

В сезоне 2023/2024 «Торонто» и «Лос-Анджелес Клипперс» сыграли два матча (2:0 — в пользу «Клипперс»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Торонто» — 3.06.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» поймал победную волну, есть большая вероятность, что «парикмахеры» нанесут новое поражение канадским «рептилиям».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.80.