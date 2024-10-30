ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе Эрик Тен ХагЦифры вместо слов. Пять причин, по которым «МЮ» уволил Эрика тен Хага Джошуа ЗиркзеТрансферный дайджест. 22 — 28 октября
  • 00:51
    • Родри стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году
    Все новости спорта

    «Денвер» легко расправится с «сеточниками»?

    «Бруклин» — «Денвер». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 30 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Денвер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Денвер»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 30 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 30 Октября 2024 года

    Бруклин

  • НБА
    •  Бруклин 02:30 Денвер

    Денвер

  • НБА
    •

    «Бруклин»

    Турнирное положение: После недели регулярного чемпионата «Бруклин» располагается на седьмой строчке Востока, что совсем недурно.

    Последние матчи: После двух поражений на прошлой неделе «Бруклин» завершил уик-энд неожиданной победой над «Милуоки».

    Травмированные игроки: Шарп по-прежнему не может помочь «Бруклину» на старте сезона, хотя в некоторых матчах без него клубу из Нью-Йорка приходится максимально туго.

    Общий тонус клуба: В игре против «Денвера» вполне можно побороться за ещё одну сенсационную победу, поскольку клуб из Колорадо совсем плох на старте новой регулярки.

    «Денвер»

    Турнирное положение: Неудачный старт «Денвера» — одно из самых обсуждаемых событий начала сезона. Сейчас клуб из Колорадо на предпоследнем месте в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В двух матчах «Денвер» выглядел максимально вялым, поэтому нет никакого удивления, что матчи закончилась для «Наггетс» поражениями.

    Травмированные игроки: Сейчас «Денверу» не может помочь Холмс, который травмировал ахиллово сухожилие.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре против «Бруклина» коллектив Мэлоуна сможет одержать первую победу в сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Бруклин» не может победить четыре матча кряду

    • «Милуоки» выиграл три последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 3.40, а на победу «Денвер» — 1.35.

    Прогноз: «Денвер» не позволит себе проиграть третий матч кряду

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный баскетбол

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:50
    •  1.73
  • Прогноз на матч Юта — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вегас — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сакраменто — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Ванкувер — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Фис — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Микельсен — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тиафо — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Попырин — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арнальди — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Де Минор — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бруклин» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» легко расправится с «сеточниками»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры