В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 30 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бруклин»

Турнирное положение: После недели регулярного чемпионата «Бруклин» располагается на седьмой строчке Востока, что совсем недурно.

Последние матчи: После двух поражений на прошлой неделе «Бруклин» завершил уик-энд неожиданной победой над «Милуоки».

Травмированные игроки: Шарп по-прежнему не может помочь «Бруклину» на старте сезона, хотя в некоторых матчах без него клубу из Нью-Йорка приходится максимально туго.

Общий тонус клуба: В игре против «Денвера» вполне можно побороться за ещё одну сенсационную победу, поскольку клуб из Колорадо совсем плох на старте новой регулярки.

«Денвер»

Турнирное положение: Неудачный старт «Денвера» — одно из самых обсуждаемых событий начала сезона. Сейчас клуб из Колорадо на предпоследнем месте в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В двух матчах «Денвер» выглядел максимально вялым, поэтому нет никакого удивления, что матчи закончилась для «Наггетс» поражениями.

Травмированные игроки: Сейчас «Денверу» не может помочь Холмс, который травмировал ахиллово сухожилие.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре против «Бруклина» коллектив Мэлоуна сможет одержать первую победу в сезоне.

Статистика для ставок

«Бруклин» не может победить четыре матча кряду

«Милуоки» выиграл три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 3.40, а на победу «Денвер» — 1.35.

Прогноз: «Денвер» не позволит себе проиграть третий матч кряду

Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный баскетбол

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07.