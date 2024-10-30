Бруклин
Денвер
«Бруклин»
Турнирное положение: После недели регулярного чемпионата «Бруклин» располагается на седьмой строчке Востока, что совсем недурно.
Последние матчи: После двух поражений на прошлой неделе «Бруклин» завершил уик-энд неожиданной победой над «Милуоки».
Травмированные игроки: Шарп по-прежнему не может помочь «Бруклину» на старте сезона, хотя в некоторых матчах без него клубу из Нью-Йорка приходится максимально туго.
Общий тонус клуба: В игре против «Денвера» вполне можно побороться за ещё одну сенсационную победу, поскольку клуб из Колорадо совсем плох на старте новой регулярки.
«Денвер»
Турнирное положение: Неудачный старт «Денвера» — одно из самых обсуждаемых событий начала сезона. Сейчас клуб из Колорадо на предпоследнем месте в западной конференции.
Последние матчи: В двух матчах «Денвер» выглядел максимально вялым, поэтому нет никакого удивления, что матчи закончилась для «Наггетс» поражениями.
Травмированные игроки: Сейчас «Денверу» не может помочь Холмс, который травмировал ахиллово сухожилие.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре против «Бруклина» коллектив Мэлоуна сможет одержать первую победу в сезоне.
Статистика для ставок
- «Бруклин» не может победить четыре матча кряду
- «Милуоки» выиграл три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 3.40, а на победу «Денвер» — 1.35.
Прогноз: «Денвер» не позволит себе проиграть третий матч кряду
- 2.51Миннесота — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.40Финикс — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 1.88Сакраменто — Портленд: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный баскетбол
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07.