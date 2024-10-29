В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Далласа на «Американ Эйрлайнс Центр» 29 октября. Начло встречи — в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 9 место, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

Последние матчи: После победы над «Сан-Антонио» (120:109) в первом туре регулярного чемпионата, баскетболисты «Далласа» потерпели фиаско в матче против «Финикса» (102:114).

Не сыграют: С травмой запястья в лазарете «Далласа» расположился защитник команды Данте Экзам.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В матче против «Сан-Антонио» результативностью отметился один из лидеров «техасских ковбоев» Клэй Томпсон, он забросил в кольцо соперника 22 очка.

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» занимает последнее 15 место в Западной конференции, на старте нового сезона «джазмены» потерпели два поражения.

Последние матчи: «Юта» стартовала с поражения в новом сезоне НБА, проиграв «Мемфису» (124:126), затем последовала неудачная игра против «Голден Стэйт» (86:127).

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя выбыл Айзея Кольер. В лазарете «Юты» Джонни Джузэнг, игрок травмировал пальца.

Состояние команды: «Юта» не может выиграть в третьем матче подряд.

Статистика для ставок

«Даллас» одержал две победы в последних пяти матчах

Проигрышная серия «Юты» составляет три матча

В сезоне 2023/2024 «Юта» и «Далласа» сыграли 4 раза (3:1 — в пользу «Далласа»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. На победу «Юты» — 5.51.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95 и 1.90 соответственно.

Прогноз: В прошлом сезоне «Даллас» был сильнее своего соперника. «Юта» со знаком минус выступает и в новом розыгрыше регулярного чемпионата. Есть большая вероятность того, что «ковбои» добьются новой победы.

Ставка: Фора «Далласа» (-14.5) с коэффициентом 2.36.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.95.