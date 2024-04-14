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    «Клипперс» добьётся новой победы над соперником?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон». Ставка (к. 2.41) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 14 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» за тур до окончания регулярного чемпионата занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «парикмахеры» провели 81 матч, одержав 51 победы и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: «Парусники» потерпели второе поражение подряд, в минувшем туре «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл на своей арене «Юте» (109:110). Также в неудачную серию игр входит поединок против «Финикса» (108:124).

    Не сыграют: В составе команды два травмированных баскетболиста: в предстоящей игре не смогут сыграть форвард Кавай Леонард (травма колена)и защитник Джошуа Примо (травма ноги).

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулся защитник Джеймс Харден, у которого была травма ноги. Команда уже обеспечила себе место в 1/8 финала и может сыграть без мотивации в заключительном матче регулярки против «Хьюстона».

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: «Хьюстон» завершил регулярный чемпионат на 11 месте. Команда лишилась шансов на выход в плей-ин. В 81 матче коллектив одержал 40 побед и потерпел 41 поражение.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Защитник «Хьюстона» Джален Грин сыграл важную роль в победной игре против «Портленда» (116:107). Баскетболист в этой встрече набрал 26 очков, до дабл-дабла Грину не хватило одного подбора.

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. С травмой лодыжки вне игры остались Алперен Шенгюн и Джейшон Тейт.

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    Состояние команды: В последних пяти встречах «Хьюстон» также выиграл у «Орландо» (118:106). В остальных поединках «ракеты» уступили «Далласу» (136:147),«Майами» (104:119) и «Юте» (121:124).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Клипперс» и «Хьюстон» сыграли два раза

    • «Лос-Анджелес Клипперс» в двух матчах оказался сильнее «Хьюстона» (122:116, 106:100)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.41.

    ТБ 220 и ТМ 220 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Обе команды уже не решают турнирных задач: «Лос-Анджелес Клипперс» ждёт старта в 1/8 финала, «Хьюстон» проведёт заключительную игру в этом сезоне. У «парикмахеров» уже есть опыт побед над «ракетами», ожидаем новой победы баскетболистов из Лос-Анджелеса.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.41.

    Прогноз: 230 очков — средний показатель очных встреч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстоном». Команды могут устроить яркую игру и в третьей игре противостояния.

    Ставка: ТБ 220 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон» с коэффициентом 2.41. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» добьётся новой победы над соперником?
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