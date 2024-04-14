В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 14 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» за тур до окончания регулярного чемпионата занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «парикмахеры» провели 81 матч, одержав 51 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Парусники» потерпели второе поражение подряд, в минувшем туре «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл на своей арене «Юте» (109:110). Также в неудачную серию игр входит поединок против «Финикса» (108:124).

Не сыграют: В составе команды два травмированных баскетболиста: в предстоящей игре не смогут сыграть форвард Кавай Леонард (травма колена)и защитник Джошуа Примо (травма ноги).

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Состояние команды: В строй команды вернулся защитник Джеймс Харден, у которого была травма ноги. Команда уже обеспечила себе место в 1/8 финала и может сыграть без мотивации в заключительном матче регулярки против «Хьюстона».

«Хьюстон»

Турнирное положение: «Хьюстон» завершил регулярный чемпионат на 11 месте. Команда лишилась шансов на выход в плей-ин. В 81 матче коллектив одержал 40 побед и потерпел 41 поражение.

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Последние матчи: Защитник «Хьюстона» Джален Грин сыграл важную роль в победной игре против «Портленда» (116:107). Баскетболист в этой встрече набрал 26 очков, до дабл-дабла Грину не хватило одного подбора.

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. С травмой лодыжки вне игры остались Алперен Шенгюн и Джейшон Тейт.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Хьюстон» также выиграл у «Орландо» (118:106). В остальных поединках «ракеты» уступили «Далласу» (136:147),«Майами» (104:119) и «Юте» (121:124).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Клипперс» и «Хьюстон» сыграли два раза

«Лос-Анджелес Клипперс» в двух матчах оказался сильнее «Хьюстона» (122:116, 106:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.41.

ТБ 220 и ТМ 220 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Обе команды уже не решают турнирных задач: «Лос-Анджелес Клипперс» ждёт старта в 1/8 финала, «Хьюстон» проведёт заключительную игру в этом сезоне. У «парикмахеров» уже есть опыт побед над «ракетами», ожидаем новой победы баскетболистов из Лос-Анджелеса.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.41.

Прогноз: 230 очков — средний показатель очных встреч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстоном». Команды могут устроить яркую игру и в третьей игре противостояния.

Ставка: ТБ 220 с коэффициентом 1.90.