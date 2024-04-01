В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на арене «Тойота» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Хьюстон» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хьюстон»

Турнирное положение: На данный момент «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 11 место, одержав 38 побед и потерпев 35 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в минувшем туре, переиграв «Юту» (101:100). Вклад в победу команды внес Джален Грин, отправив в кольцо соперника 34 очков. До трил-дабла баскетболисту не хватило одного подбора и четырёх передач.

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Также вне игры остались Алперен Шенгюн и Кэм Уитмор.

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Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» состоит уже из 11 матчей. «Ракеты» приблизились к зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. От идущего на 10 месте «Голден Стэйт» теперь баскетболисты «Хьюстона» отстают на одну победу.

«Даллас»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 6 место, одержав 44 победы и потерпев 29 поражений.

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Последние матчи: Кайри Ирвинг принёс победу «Далласу» в матче против «Сакраменто» (107:103). Защитник «техасских ковбоёв» оформил 30 очков, совершил 3 подбора и отдал 2 передачи.

Не сыграют: Из-за травмы лодыжки игру пропустит Джошуа Грин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Даллас« одержал шестую победу подряд, переиграв также дважды "Юту" (113:97, 115:105), "Сан-Антонио" (113:107) и "Денвер" (107:105), а также ещё раз "Сакраменто" (132:96).

Статистика для ставок

В этом сезоне "Хьюстон" и "Далласа" сыграли два раза раза

"Хьюстон" выиграл у "Далласа" (122:96)

"Даллас" взял реванш у "Хьюстона" (121:115)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Даллас" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу "Хьюстона" — 2.11.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии "Хьюстона" и "Далласа" равный (1:1). Выиграть может любая команда, а потому мы сыграем на победе одной из команд.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В среднем за игру "Хьюстон" и "Даллас" забрасывают друг другу 225 очков. Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.