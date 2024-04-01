«Хьюстон»
Турнирное положение: На данный момент «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 11 место, одержав 38 побед и потерпев 35 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в минувшем туре, переиграв «Юту» (101:100). Вклад в победу команды внес Джален Грин, отправив в кольцо соперника 34 очков. До трил-дабла баскетболисту не хватило одного подбора и четырёх передач.
Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Также вне игры остались Алперен Шенгюн и Кэм Уитмор.
Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» состоит уже из 11 матчей. «Ракеты» приблизились к зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. От идущего на 10 месте «Голден Стэйт» теперь баскетболисты «Хьюстона» отстают на одну победу.
«Даллас»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 6 место, одержав 44 победы и потерпев 29 поражений.
Последние матчи: Кайри Ирвинг принёс победу «Далласу» в матче против «Сакраменто» (107:103). Защитник «техасских ковбоёв» оформил 30 очков, совершил 3 подбора и отдал 2 передачи.
Не сыграют: Из-за травмы лодыжки игру пропустит Джошуа Грин, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Даллас« одержал шестую победу подряд, переиграв также дважды "Юту" (113:97, 115:105), "Сан-Антонио" (113:107) и "Денвер" (107:105), а также ещё раз "Сакраменто" (132:96).
Статистика для ставок
- В этом сезоне "Хьюстон" и "Далласа" сыграли два раза раза
- "Хьюстон" выиграл у "Далласа" (122:96)
- "Даллас" взял реванш у "Хьюстона" (121:115)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Даллас" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу "Хьюстона" — 2.11.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.86Сан-Антонио — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.90Нью-Йорк — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.83Денвер — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии "Хьюстона" и "Далласа" равный (1:1). Выиграть может любая команда, а потому мы сыграем на победе одной из команд.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.
Прогноз: В среднем за игру "Хьюстон" и "Даллас" забрасывают друг другу 225 очков. Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.