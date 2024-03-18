В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на арене «Crypto.com Арена» 18 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 66 матчей, одержав 42 победы и потерпев 24 поражения.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» допустил осечку в гостевом матче против «Нью-Орлеана» (104:112). Несмотря на проигрыш лучшим игроком в составе «парусников» лучшего результата добился Пол Джорджа, который оформил 26 очков.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Расселл Уэстбрук у которого травма руки. Под вопросом участие Джеймса Хардена, у которого травма плеча, дисквалифицированных на матч нет.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Клипперс» потерпел неудачу в играх с «Миннесотой» (100:118) и «Милуоки» (117:124). Также были одержаны две победы над «Чикаго» (126:111, 112:102).

«Атланта»

Турнирное положение: «Ястребы» продолжают сражаться за место в зоне плей-ин. «Атланта» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице, одержав 29 побед и потерпев 37 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Атланта» не может выиграть в третьем матче подряд, в гостевом поединке проиграв команде «Юта» (122:124).

Не сыграют: С травмой пальца в лазарете «Атланты» находится лидер команды Трей Янг. Также травмированы Саддик Бей, Мухамед Гейе, Кобэ Буфкин, Эй-Джей Гриффин и Сет Ланди.

Состояние команды: В проигрышную серию команды входят игры с «Портлендом» (102:106) и «Нью-Орлеаном» (103:116).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Атланту» (149:144)

Проигрышная серия «Атланты» составляет 3 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Атланты» — 4.52.

ТБ 227 и ТМ 227 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

Прогноз: У «Лос-Анджелес Клипперс» уже есть опыт победной игры над «Атлантой». К тому же, в состве «ястребов» нет лидера Трея Янга и у «Хокс» продолжается проигрышная серия. Ставим на победу принимающей команды.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 1.89.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Атланты» и «Лос-Анджелес Клипперс» забросили друг другу 293 очкоа. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 2.19.