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    «Денвер» не отдаст победу аутсайдеру

    «Сан-Антонио» — «Денвер». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Денвер»
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    «Голден Стэйт» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Центр Фрост Банк» 16 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Сан-Антонио» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: На данный момент «Сан-Антонио» занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 14 побед и 52 поражения. Техасцы выше 12 строчки уже не поднимутся, а это значит, что баскетболисты лишились шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации.

    Последние матчи: В минувшем туре «Сан-Антонио» потерпел поражение от «Хьюстона» (101:103). Несмотря на небольшой перевес в счёте лучшим игроком матча стал Тре Джонс, который отправил к кольцо соперника 24 очка.

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Из-за травмы лодыжки из строя выбыл Джеди Осман. Под вопросом участие Келдона Джонсона, у которого расстройство желудка. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сан-Антонио» обменялся победами с «Голден Стэйт» (126:113, 102:112), а также проиграл «Сакраменто» (129:131) и «Хьюстону» (101:114).

    «Денвер»

    Турнирное положение: «Денвер» поднялся на одну строчку и расположился на 2 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Самородки» сравнялись по показателям с лидером — «Оклахомой». За плечами «Денвера» — 46 побед и 20 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Майкл Портер-мл принёс победу «Денверу» в матче против «Майами» (100:88). В уверенной победе команды баскетболис отправил в кольцо соперника 25 очков и совершил 7 подборов.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Денвер» успешно проводит игры в последнее время. В пяти матчах «самородки» добились четырех побед. Были обыграны «Торонто» (125:119), «Юта» (142:121) и «Бостон» (115:109).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Денвер» сыграли один раз

    • «Денвер» выиграл у «Сан-Антонио» со счётом 132:120

    • Выиграшная серия «Денвера» составляет 4 матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Сан-Антонио» — 5.28.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Денвер» не должен встретить сопротивления со стороны «Сан-Антонио». Техасцы потеряли все шансы на выход в плей-ин, а «самородки» продолжают претендовать на выход плей-ин с первого места Западной конференции.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-10.5) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Сан-Антонио» и «Денвера» забрасывают друг другу 250 очков. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Денвер» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» не отдаст победу аутсайдеру
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