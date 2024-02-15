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    «Торонто» справится с более сильной «Индианой»?

    «Торонто» — «Индиана». Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Индиана»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2024 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Индиана Индиана
  • НБА
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    «Торонто»

    Турнирное положение: «Торонто» продолжает бороздить практически дно восточной конференции, и никаких подвижек к улучшению ситуации в ближайшее время не предвидится.

    Последние матчи: «Рэпторз» совсем недавно выиграл две встречи подряд и начало казаться, что у канадского клуба постепенно начали налаживаться дела, но затем нова два поражения, причем ни в одной из двух встреч подопечные Раяковича не смогли добраться до отметки в 100 баллов.

    Травмированные игроки: Что примечательно, после всех обменов в дедлайн в клубе не осталось ни одного травмированного игрока. Все активы готовы сражаться в каждом матче регулярки.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: С «Индианой» простой игры не получится, а матч ещё будет примечателен и тем, что Сиакам уже сможет продемонстрировать свой класс в игре против бывшего клуба.

    «Индиана»

    Турнирное положение: «Индиана» не выглядит тем клубом, который может претендовать на действительно что-то серьезное по сезону, но на седьмое место в конференции она вполне может претендовать.

    Последние матчи: Однако последние результаты клуба нельзя называть удовлетворительными, поскольку команда Карлайла проиграла два последних матча из трех.

    Травмированные игроки: Коллектив из Индианаполиса не может рассчитывать на Смита и Джонсона, который очень бы пригодились в предстоящей игре против «Рэпторз».

    Общий тонус клуба: В данный момент времени нельзя говорить об однозначном превосходстве гостей, поскольку у них есть проблемы с игровой дисциплиной.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» на домашнем паркете выиграл только один матч из последних шести

    • В четырех последних очных поединках «Индиана» обыгрывала своего соперника три раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 2.26, а на победу «Индианы» — 1.54.

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    Прогноз: Гости видятся более реальными претендентами на победу.

    Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи

    Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.76.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.85.

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    «Торонто» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» справится с более сильной «Индианой»?
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