В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» продолжает бороздить практически дно восточной конференции, и никаких подвижек к улучшению ситуации в ближайшее время не предвидится.

Последние матчи: «Рэпторз» совсем недавно выиграл две встречи подряд и начало казаться, что у канадского клуба постепенно начали налаживаться дела, но затем нова два поражения, причем ни в одной из двух встреч подопечные Раяковича не смогли добраться до отметки в 100 баллов.

Травмированные игроки: Что примечательно, после всех обменов в дедлайн в клубе не осталось ни одного травмированного игрока. Все активы готовы сражаться в каждом матче регулярки.

Все прогнозы на НБА

Общий тонус клуба: С «Индианой» простой игры не получится, а матч ещё будет примечателен и тем, что Сиакам уже сможет продемонстрировать свой класс в игре против бывшего клуба.

«Индиана»

Турнирное положение: «Индиана» не выглядит тем клубом, который может претендовать на действительно что-то серьезное по сезону, но на седьмое место в конференции она вполне может претендовать.

Последние матчи: Однако последние результаты клуба нельзя называть удовлетворительными, поскольку команда Карлайла проиграла два последних матча из трех.

Травмированные игроки: Коллектив из Индианаполиса не может рассчитывать на Смита и Джонсона, который очень бы пригодились в предстоящей игре против «Рэпторз».

Общий тонус клуба: В данный момент времени нельзя говорить об однозначном превосходстве гостей, поскольку у них есть проблемы с игровой дисциплиной.

Статистика для ставок

«Торонто» на домашнем паркете выиграл только один матч из последних шести

В четырех последних очных поединках «Индиана» обыгрывала своего соперника три раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 2.26, а на победу «Индианы» — 1.54.

Прогноз: Гости видятся более реальными претендентами на победу.

Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи

Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.76.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.85.