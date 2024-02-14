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    «Бруклин» проиграет по всем статьям?

    «Бруклин» — «Бостон». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Бостон»
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    «Бруклин»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 14 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: «Бруклин» взялся за прежнее и постепенно опускается по таблице конференции все ниже и ниже. Сейчас команда из Нью-Йорка на 11 месте в таблице Востока.

    Последние матчи: Правда после трех поражений подряд ей наконец-то удалось раздобыть победу, которая пришлась на игру против «Сан-Антонио» (123:103).

    Травмированные игроки: У команды Вона в данный момент времени не могут принимать участие в матчах Уайтхед, Джонсон и Шарп.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: Предстоящий матч придется играть против лидера конференции и всей сводной таблицы лиги. Шансов на успех откровенно мало.

    «Бостон»

    Турнирное положение: «Бостон» по делу лидирует на Востоке и во всей лиге, имея разницу +29. Предпосылок к тому, что клуб может потерять лидерство, никаких нет.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Селтикс» не проиграли ни одного матча, в очередной раз доказав свое превосходство по регулярному сезону.

    Травмированные игроки: На данный момент времени у Маззуллы нет травмированных игроков, на которых он не мог бы рассчитывать.

    Общий тонус клуба: После такой победной серии сложно предположить, чтобы гости не справились с проблемным соперником, пусть даже и на выезде.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» за шесть последних очных поединков проиграл только один раз

    • «Селтикс» выиграли четыре последних матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 3.84, а на победу «Бостона» — 1.20.

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    Прогноз: «Бостон» не заметит команду Вона.

    Альтернативный прогноз: Соперники вдоволь порезвятся в атаке

    Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.10.

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    «Бруклин» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» проиграет по всем статьям?
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