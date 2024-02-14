«Бруклин»
Турнирное положение: «Бруклин» взялся за прежнее и постепенно опускается по таблице конференции все ниже и ниже. Сейчас команда из Нью-Йорка на 11 месте в таблице Востока.
Последние матчи: Правда после трех поражений подряд ей наконец-то удалось раздобыть победу, которая пришлась на игру против «Сан-Антонио» (123:103).
Травмированные игроки: У команды Вона в данный момент времени не могут принимать участие в матчах Уайтхед, Джонсон и Шарп.
Общий тонус клуба: Предстоящий матч придется играть против лидера конференции и всей сводной таблицы лиги. Шансов на успех откровенно мало.
«Бостон»
Турнирное положение: «Бостон» по делу лидирует на Востоке и во всей лиге, имея разницу +29. Предпосылок к тому, что клуб может потерять лидерство, никаких нет.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Селтикс» не проиграли ни одного матча, в очередной раз доказав свое превосходство по регулярному сезону.
Травмированные игроки: На данный момент времени у Маззуллы нет травмированных игроков, на которых он не мог бы рассчитывать.
Общий тонус клуба: После такой победной серии сложно предположить, чтобы гости не справились с проблемным соперником, пусть даже и на выезде.
Статистика для ставок
- «Бостон» за шесть последних очных поединков проиграл только один раз
- «Селтикс» выиграли четыре последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 3.84, а на победу «Бостона» — 1.20.
Прогноз: «Бостон» не заметит команду Вона.
Альтернативный прогноз: Соперники вдоволь порезвятся в атаке
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.10.