Детройт. «Литл Сесарс Арена». Дата — 4 февраля. Время — 23:00 по мск. «Детройт» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

Проигрышная серия «Детройта» продолжается, в минувшем туре команда «Пистонс» проиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (125:136). До этого баскетболисты Дерека Лалонда потерпели фиаско в матче против «Кливленда» (121:128).

Если взять последние 5 матчей с участием «Детройта», то можно обратить на две победы коллектива над «Шарлотт» (113:106) и «Оклахомы» (120:104).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 6 победах и 42 поражениях.

«Орландо»

Паоло Банкеро принёс новую победу «Орландо» в регулярном чемпионате, «маги» сенсационно обыграли «Миннесоту» (108:106). Форвард «Мэджик» отправил в кольцо соперника 23 очка, сделал 1 подбор и отдал 6 передач.

В позапрошлом туре «Орландо» нанес гостевое поражение «Сан-Антонио» (108:98). В этом матче отметим коэффициент полезности действия в исполнении Паоло Банкеро, который набрал 25 очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Орландо» занимает 7-е место, одержав 26 побед и потерпев 23 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 3.12, победа «Орландо» — 1.39.

Прогноз: «Орландо» сейчас на ходу, к тому же впереди игра с аутсайдером Восточной конференции. Ожидаем уверенной победы гостевой команды.

Ставка: Фора «Орландо» (-7) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.05.