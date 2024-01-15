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    «Милуоки» обыграет приезжий клуб из Калифорнии?

    «Милуоки» — «Сакраменто». Ставка (1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Сакраменто»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 15 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Милуоки» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 15 Января 2024 года

    «Милуоки»

    «Милуоки» с возвращением Лилларда снова превратился в непобедимую команду. Последние матчи в исполнении «Бакс» весьма хороши, хоть про не слишком надежную оборону говорят и по сей день.

    Лидеры команды без устали бомбардируют чужое кольцо, а процент попадания по сезону у того же Адетокунбо выше, чем по прошлому.

    Особенно впечатлила недавняя игра против «Бостона», где подопечные Буденхольцера не позволили ничего сделать одному из фаворитов всего сезона.

    Все прогнозы на НБА

    На матч с «Сакраменто» нужно настраиваться очень серьезно, поскольку калифорнийцы почувствовали вкус побед и приедут в Висконсин только за победой.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» за шесть последних матчей проиграла два раза, но поражения были абсолютно заслуженными.

    Хотя в матче против «Филадельфии» вполне можно было побороться и за победу, поскольку пенсильванская команда играла без Эмбиида.

    Но в том матче гости были совсем вареными, а Фокс оказался самым результативным игроком с 21 очком в активе.

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    Если гостевая дружина будет в таком же состоянии, как и в предыдущем поединке, против «Милуоки» ей рассчитывать будет не на что.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.51, победа «Сакраменто» — 2.83.

    Прогноз: «Милуоки» выглядит сильнее на данном этапе сезона.

    Альтернативный прогноз: Обе команды любят результативные игры.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.26.

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    «Милуоки» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» обыграет приезжий клуб из Калифорнии?
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