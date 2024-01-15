В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 15 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Милуоки» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милуоки»

«Милуоки» с возвращением Лилларда снова превратился в непобедимую команду. Последние матчи в исполнении «Бакс» весьма хороши, хоть про не слишком надежную оборону говорят и по сей день.

Лидеры команды без устали бомбардируют чужое кольцо, а процент попадания по сезону у того же Адетокунбо выше, чем по прошлому.

Особенно впечатлила недавняя игра против «Бостона», где подопечные Буденхольцера не позволили ничего сделать одному из фаворитов всего сезона.

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На матч с «Сакраменто» нужно настраиваться очень серьезно, поскольку калифорнийцы почувствовали вкус побед и приедут в Висконсин только за победой.

«Сакраменто»

«Сакраменто» за шесть последних матчей проиграла два раза, но поражения были абсолютно заслуженными.

Хотя в матче против «Филадельфии» вполне можно было побороться и за победу, поскольку пенсильванская команда играла без Эмбиида.

Но в том матче гости были совсем вареными, а Фокс оказался самым результативным игроком с 21 очком в активе.

Если гостевая дружина будет в таком же состоянии, как и в предыдущем поединке, против «Милуоки» ей рассчитывать будет не на что.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.51, победа «Сакраменто» — 2.83.

Прогноз: «Милуоки» выглядит сильнее на данном этапе сезона.

Альтернативный прогноз: Обе команды любят результативные игры.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.26.