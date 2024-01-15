«Милуоки»
«Милуоки» с возвращением Лилларда снова превратился в непобедимую команду. Последние матчи в исполнении «Бакс» весьма хороши, хоть про не слишком надежную оборону говорят и по сей день.
Лидеры команды без устали бомбардируют чужое кольцо, а процент попадания по сезону у того же Адетокунбо выше, чем по прошлому.
Особенно впечатлила недавняя игра против «Бостона», где подопечные Буденхольцера не позволили ничего сделать одному из фаворитов всего сезона.
На матч с «Сакраменто» нужно настраиваться очень серьезно, поскольку калифорнийцы почувствовали вкус побед и приедут в Висконсин только за победой.
«Сакраменто»
«Сакраменто» за шесть последних матчей проиграла два раза, но поражения были абсолютно заслуженными.
Хотя в матче против «Филадельфии» вполне можно было побороться и за победу, поскольку пенсильванская команда играла без Эмбиида.
Но в том матче гости были совсем вареными, а Фокс оказался самым результативным игроком с 21 очком в активе.
Если гостевая дружина будет в таком же состоянии, как и в предыдущем поединке, против «Милуоки» ей рассчитывать будет не на что.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.51, победа «Сакраменто» — 2.83.
Прогноз: «Милуоки» выглядит сильнее на данном этапе сезона.
Альтернативный прогноз: Обе команды любят результативные игры.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.26.