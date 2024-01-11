Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 11 января. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» доказал, что проигрыш от «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:106) в позапрошлом туре был случайностью.

В рамках минувшего игрового дня «парикмахеры» добились крупной и уверенной победы над «Финиксом» (138:111). В этом матче результативностью отметился Пол Джлодж, который набрал 25 очков.

К слову, до матча с «Лейкерс», баскетболисты «Клипперс» смогли выиграть пять игр подряд: обыграли «Нью-Орлеан» (111:95), «Финикс» (131:122), «Майами» (121:104), «Мемфис» (117:106) и «Шарлотт» (113:104).

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В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место при 22 победах и 13 поражениях.

«Торонто»

«Торонто» также не смог сыграть положительно против «Лейкерс», уступив с разницей в 1 очко (131:132).

До встречи с «озёрниками» канадец Ар Джей Барретт принес победу «Торонто» в матче против «Голден Стэйт», (133:118). Лидер «рептилий» забросил 37 очков, отдал 6 передач и совершил 6 подборов.

В последних пяти встречах «Торонто» переиграл также «Мемфис» (116:111) и «Кливленд» (124:121), но уступил «Сакраменто» (130:135).

«Торонто» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 11 место при 15 победах и 22 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.22, победа «Торонто» — 5.11.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» не должен встретить сопротивление со стороны соперника и наверняка, одержит победу.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-10.5) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.04.