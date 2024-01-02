В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 02 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милуоки»

«Милуоки» не выглядит непобедимой командой, которая сметает всех на своем пути. Но когда дело доходит до серьезных матчей, то «олени» собираются и выдают отличную игру.

«Бакс» умеют качественно оценивать, на что способен соперник по первой четверти матча. Именно это умение и позволило одержать довольно легкую победу в последнем проведенном матче против «Кливленда».

В той встрече не было равных Адетокунбо, который набрал 34. Всего лишь на три очка отстал Лиллард.

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С «Индианой» придётся повозиться, поскольку клуб Карлайла исторически один из самых неудобных соперников «оленей».

«Индиана»

«Индиана» в последних поединках не так успешна, как на старте сезона, но все равно иногда продолжает побеждать.

Истинные причины торможения клуба из Индианаполиса назвать сложно, но стратегия игры Карлайла иногда чрезвычайно прямолинейная.

Тот же Хэлибертон весьма гибок к тренерским установкам, но когда его ограничивают в маневрах, то даже он бессилен.

Надежд на то, что гости в матче против «Милуоки» смогут оказать достойное сопротивление, максимально мало.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.33, победа «Индианы» — 2.93.

Прогноз: «Милуоки» легко обыграет кризисного соперника.

Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТБ 254 с коэффициентом 2.19.