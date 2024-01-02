ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироКаземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой Marvel’s WolverineТоп-7 событий, потрясших индустрию видеоигр в 2023 году Жозе Моуринью Жозе Моуринью: будущее «Ромы» или пережиток прошлого?
  • 22:08
    • Сборная Чехии взяла верх над Швейцарией на МЧМ-2024
  • 19:39
    • Сборная Финляндии по буллитам одолела Швецию в матче МЧМ-2024
  • 19:07
    • «Тоттенхэм» разобрался с «Борнмутом»
  • 18:57
    • «Арсенал» уступил «Фулхэму»
  • 17:00
    • Хоккеисты США разбили Словакию в матче молодежного чемпионата мира
    Все новости спорта

    «Милуоки» легко справится с клубом Карлайла?

    «Милуоки» — «Индиана». Ставка (1.79) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Индиана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 02 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Милуоки»

    «Милуоки» не выглядит непобедимой командой, которая сметает всех на своем пути. Но когда дело доходит до серьезных матчей, то «олени» собираются и выдают отличную игру.

    «Бакс» умеют качественно оценивать, на что способен соперник по первой четверти матча. Именно это умение и позволило одержать довольно легкую победу в последнем проведенном матче против «Кливленда».

    В той встрече не было равных Адетокунбо, который набрал 34. Всего лишь на три очка отстал Лиллард.

    Все прогнозы на НБА

    С «Индианой» придётся повозиться, поскольку клуб Карлайла исторически один из самых неудобных соперников «оленей».

    «Индиана»

    «Индиана» в последних поединках не так успешна, как на старте сезона, но все равно иногда продолжает побеждать.

    Истинные причины торможения клуба из Индианаполиса назвать сложно, но стратегия игры Карлайла иногда чрезвычайно прямолинейная.

    Тот же Хэлибертон весьма гибок к тренерским установкам, но когда его ограничивают в маневрах, то даже он бессилен.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Надежд на то, что гости в матче против «Милуоки» смогут оказать достойное сопротивление, максимально мало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.33, победа «Индианы» — 2.93.

    Прогноз: «Милуоки» легко обыграет кризисного соперника.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 254 с коэффициентом 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Калгари — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Анахайм — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мемфис — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шелтон — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Карацев — Кублер
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милуоки» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» легко справится с клубом Карлайла?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры