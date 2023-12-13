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    «Чикаго» сможет удивить «Денвер»?

    «Чикаго» — «Денвер». Ставка (1.88) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Денвер»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 13 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 13 Декабря 2023 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» от сезона к сезону становится только слабее, хотя менеджмент клуба явно не рассчитывал на такое развитие событий.

    Есть мнение, что Донован изжил себя в клубе, поэтому с «Быками» никакого вменяемого результата ему уже не добиться. Хотя четыре последних матча некогда самый популярный клуб лиги выиграл, чего с ним не случалось максимально давно.

    Коллектив из Иллинойса постепенно покидают самые звездные игроки, а один Дерозан за всех отдуваться не может.

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    В матче против действующего чемпиона шансы на успех минимальные, хотя «Буллз» на своем бьются с любым соперником до последнего.

    «Денвер»

    «Денвер» в последних поединках не выглядит тем клубом, который ещё полгода назад рвал всех на своем пути к чемпионству.

    У клуба Мэлоуна возникли определенные сложности в конце календарного года, и в последних поединках буквально все валилось из рук.

    Подобные отрезки в истории «Наггетс» случались и раньше, но в этот раз кризис подкрался незаметно, и его нужно преодолевать как можно быстрее.

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    В предстоящей встрече против «Чикаго» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей, но даже в матче против откровенно слабого соперника расслабляться не стоит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Чикаго» — 3.29, победа «Денвера» — 1.41.

    Прогноз: «Денвер» реабилитируется за прошлые неудачи.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.17.

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    «Чикаго» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» сможет удивить «Денвер»?
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