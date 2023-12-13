«Чикаго»
«Чикаго» от сезона к сезону становится только слабее, хотя менеджмент клуба явно не рассчитывал на такое развитие событий.
Есть мнение, что Донован изжил себя в клубе, поэтому с «Быками» никакого вменяемого результата ему уже не добиться. Хотя четыре последних матча некогда самый популярный клуб лиги выиграл, чего с ним не случалось максимально давно.
Коллектив из Иллинойса постепенно покидают самые звездные игроки, а один Дерозан за всех отдуваться не может.
В матче против действующего чемпиона шансы на успех минимальные, хотя «Буллз» на своем бьются с любым соперником до последнего.
«Денвер»
«Денвер» в последних поединках не выглядит тем клубом, который ещё полгода назад рвал всех на своем пути к чемпионству.
У клуба Мэлоуна возникли определенные сложности в конце календарного года, и в последних поединках буквально все валилось из рук.
Подобные отрезки в истории «Наггетс» случались и раньше, но в этот раз кризис подкрался незаметно, и его нужно преодолевать как можно быстрее.
В предстоящей встрече против «Чикаго» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей, но даже в матче против откровенно слабого соперника расслабляться не стоит.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Чикаго» — 3.29, победа «Денвера» — 1.41.
Прогноз: «Денвер» реабилитируется за прошлые неудачи.
Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.17.