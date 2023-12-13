В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 13 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чикаго»

«Чикаго» от сезона к сезону становится только слабее, хотя менеджмент клуба явно не рассчитывал на такое развитие событий.

Есть мнение, что Донован изжил себя в клубе, поэтому с «Быками» никакого вменяемого результата ему уже не добиться. Хотя четыре последних матча некогда самый популярный клуб лиги выиграл, чего с ним не случалось максимально давно.

Коллектив из Иллинойса постепенно покидают самые звездные игроки, а один Дерозан за всех отдуваться не может.

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В матче против действующего чемпиона шансы на успех минимальные, хотя «Буллз» на своем бьются с любым соперником до последнего.

«Денвер»

«Денвер» в последних поединках не выглядит тем клубом, который ещё полгода назад рвал всех на своем пути к чемпионству.

У клуба Мэлоуна возникли определенные сложности в конце календарного года, и в последних поединках буквально все валилось из рук.

Подобные отрезки в истории «Наггетс» случались и раньше, но в этот раз кризис подкрался незаметно, и его нужно преодолевать как можно быстрее.

В предстоящей встрече против «Чикаго» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей, но даже в матче против откровенно слабого соперника расслабляться не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Чикаго» — 3.29, победа «Денвера» — 1.41.

Прогноз: «Денвер» реабилитируется за прошлые неудачи.

Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.17.