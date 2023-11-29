«Бруклин»
«Бруклин» весь ноябрь не выглядел тем клубом, который действительно готов решать серьезные задачи по турниру, однако в последних поединках у коллектива Вона дела постепенно налаживаются.
Два поединка против «Чикаго» и «Майами» получились практически на одном дыхании. Избранная схема на поединок работала идеально, поскольку соперники просто не успевали за стартовой пятеркой клуба из Нью-Йорка.
Во всех компонентах игры у «Нетс» значительно увеличилась эффективность, что и позволило подняться вверх по турнирной таблице восточной конференции.
В матче против «Торонто» нужно будет продолжать играть на высоком уровне, чтобы рассчитывать на успех по итогам тяжелого домашнего матча.
«Торонто»
«Торонто» в своих последних матчах играет на интуиции и иногда она подводит канадский клуб.
Лидеры стараются тянуть на себе как можно больший груз ответственности. Но и у них силы не бесконечны.
В последнем своем поединке канадская дружина проиграла «Кливленду», но всего лишь с разницей в три очка.
В предстоящем поединке с «Бруклином» будут встречаться два примерно равных соперника, но с разной философией игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.82, победа «Торонто» — 2.15.
Прогноз: «Бруклин» окажется более удачливым в этом поединке.
Альтернативный прогноз: Игра будет закрытой, и много очков от обеих команд ждать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.08.