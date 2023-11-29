ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише Виктор Осимхен — форвард «Наполи» Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября Массимилиано АллегриСкучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А?
  • 00:55
    • «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао поделили очки в матче Примеры
    Все новости спорта

    «Бруклин» сможет продолжить побеждать?

    «Бруклин» — «Торонто». Ставка (1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Торонто Рэпторс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бруклин»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 29 Ноября 2023 года
    Бруклин
  • НБА
    •  Бруклин 03:30 Торонто Торонто
  • Торонто
    •

    «Бруклин»

    «Бруклин» весь ноябрь не выглядел тем клубом, который действительно готов решать серьезные задачи по турниру, однако в последних поединках у коллектива Вона дела постепенно налаживаются.

    Два поединка против «Чикаго» и «Майами» получились практически на одном дыхании. Избранная схема на поединок работала идеально, поскольку соперники просто не успевали за стартовой пятеркой клуба из Нью-Йорка.

    Во всех компонентах игры у «Нетс» значительно увеличилась эффективность, что и позволило подняться вверх по турнирной таблице восточной конференции.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Торонто» нужно будет продолжать играть на высоком уровне, чтобы рассчитывать на успех по итогам тяжелого домашнего матча.

    «Торонто»

    «Торонто» в своих последних матчах играет на интуиции и иногда она подводит канадский клуб.

    Лидеры стараются тянуть на себе как можно больший груз ответственности. Но и у них силы не бесконечны.

    В последнем своем поединке канадская дружина проиграла «Кливленду», но всего лишь с разницей в три очка.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В предстоящем поединке с «Бруклином» будут встречаться два примерно равных соперника, но с разной философией игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.82, победа «Торонто» — 2.15.

    Прогноз: «Бруклин» окажется более удачливым в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра будет закрытой, и много очков от обеих команд ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индиана — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Детройт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гояс — Крузейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фис — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Штрикер — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бруклин» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» сможет продолжить побеждать?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры