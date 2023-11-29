В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бруклин»

«Бруклин» весь ноябрь не выглядел тем клубом, который действительно готов решать серьезные задачи по турниру, однако в последних поединках у коллектива Вона дела постепенно налаживаются.

Два поединка против «Чикаго» и «Майами» получились практически на одном дыхании. Избранная схема на поединок работала идеально, поскольку соперники просто не успевали за стартовой пятеркой клуба из Нью-Йорка.

Во всех компонентах игры у «Нетс» значительно увеличилась эффективность, что и позволило подняться вверх по турнирной таблице восточной конференции.

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В матче против «Торонто» нужно будет продолжать играть на высоком уровне, чтобы рассчитывать на успех по итогам тяжелого домашнего матча.

«Торонто»

«Торонто» в своих последних матчах играет на интуиции и иногда она подводит канадский клуб.

Лидеры стараются тянуть на себе как можно больший груз ответственности. Но и у них силы не бесконечны.

В последнем своем поединке канадская дружина проиграла «Кливленду», но всего лишь с разницей в три очка.

В предстоящем поединке с «Бруклином» будут встречаться два примерно равных соперника, но с разной философией игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.82, победа «Торонто» — 2.15.

Прогноз: «Бруклин» окажется более удачливым в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Игра будет закрытой, и много очков от обеих команд ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.08.