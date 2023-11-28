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    «Портленд» покажет вменяемую игру?

    «Индиана» — «Портленд». Ставка (1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Портленд»
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    «Портленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Портленд». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Индиана»

    «Индиана» в данный момент не стабильна как по игре, так и по итоговым результатам. Лидеры клуба играют от настроения к настроению, а в таком состоянии выстроить долгосрочную стратегию предельно сложно.

    Карлайл как-то пытается урегулировать сложившиеся проблемы по всем фронтам, но пока что ему удается это делать с большим трудом.

    В последнем матче хоть и был обыгран «Детройт», но Хэлибертону и Тернеру хвастаться нечем, поскольку процент потерь был зашкаливающим.

    Все прогнозы на НБА

    Хозяевам повезло, что «Портленд» на данный момент времени ничуть не лучше «Детройта» в игровом плане.

    «Портленд»

    «Портленд» вполне может претендовать на звание худшей организации в конференции, если и будет играть так безобразно, как в последние пару недель.

    К игре против «Пэйсерс» клуб из Орегона подходит с одной победой в десяти последних поединках, и надежд на итоговый успех крайне мало.

    Более-менее в команде Биллапса в баскетбол играют Грант и Брогдон. Именно они набрали 40 очков на двоих в последнем проигранном матче против «Милуоки».

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    В поединке против «Индианы» придется играть на износ, поскольку клуб из Индианаполиса на своем паркете будет давать необходимую для победы динамику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.15, победа «Орландо» — 5.85.

    Прогноз: «Индиана» разгромит приезжий клуб.

    Альтернативный прогноз: От матча стоит ждать большого итогового результата.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.17.

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    «Индиана» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Портленд» покажет вменяемую игру?
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