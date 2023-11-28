В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Портленд». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Индиана»

«Индиана» в данный момент не стабильна как по игре, так и по итоговым результатам. Лидеры клуба играют от настроения к настроению, а в таком состоянии выстроить долгосрочную стратегию предельно сложно.

Карлайл как-то пытается урегулировать сложившиеся проблемы по всем фронтам, но пока что ему удается это делать с большим трудом.

В последнем матче хоть и был обыгран «Детройт», но Хэлибертону и Тернеру хвастаться нечем, поскольку процент потерь был зашкаливающим.

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Хозяевам повезло, что «Портленд» на данный момент времени ничуть не лучше «Детройта» в игровом плане.

«Портленд»

«Портленд» вполне может претендовать на звание худшей организации в конференции, если и будет играть так безобразно, как в последние пару недель.

К игре против «Пэйсерс» клуб из Орегона подходит с одной победой в десяти последних поединках, и надежд на итоговый успех крайне мало.

Более-менее в команде Биллапса в баскетбол играют Грант и Брогдон. Именно они набрали 40 очков на двоих в последнем проигранном матче против «Милуоки».

В поединке против «Индианы» придется играть на износ, поскольку клуб из Индианаполиса на своем паркете будет давать необходимую для победы динамику.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.15, победа «Орландо» — 5.85.

Прогноз: «Индиана» разгромит приезжий клуб.

Альтернативный прогноз: От матча стоит ждать большого итогового результата.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.17.