Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 25 ноября. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» вышла в лидеры Западной конференции после третьей победы подряд. В этот раз «лесные волки» нанесли поражение «Филадельфии» (112:99). Ключевую роль в победе команды сыграл Энтони Эдвардс, защитник отправил в кольцо соперника 31 очко.

Ранее «Миннесота» смогла нанести поражения «Нью-Йорку» (117:100) и «Нью-Орлеану» (121:120).

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Команда из Миннеаполиса не сможет рассчитывать на трех баскетболистов: в лазарете находятся Джордан Маклафлин из-за травмы колена, Джейден Макдэниелс — из-за травмы лодыжки и Джейлен Кларк — из-за травмы ахилла.

«Сакраменто»

«Сакраменто» не может выиграть во втором матче подряд, проиграв снова «Нью-Орлеану» (112:117). Несмотря на проигрыш отметим игру Де’Аарон Фокса, который стал лучшим баскетболистом матча, оформив 26 очков.

До встреч с «пеликанами» у «Сакраменто» была выигрышная, которая состояла из шести матчей. Были обыграны «Даллас» (129:113), «Сан-Антонио» (129:120), «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:110), «Кливленд» (132:120), «Оклахома» (105:98) и «Портленд» (121:118).

В турнирной таблице в Западной конференции «Сакраменто» занимает 6 место, одержав 8 побед и потерпев 6 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.59, победа «Сакраменто» — 2.58.

Прогноз: «Сакраменто» — клуб, который может приостановить победное шествие лидера Западной конференции «Миннесоты». Мы рискнем и поставим на победу «Сакраменто».

Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.58.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.04.