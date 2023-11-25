ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Девин Хэйни и Василий Ломаченко5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне
  • 16:21
    • Тренер «Монако» Хюттер: Мы не боимся «ПСЖ» и будем играть в свой футбол
  • 15:30
    • Крикунов будет консультантом команды «Россия 25» на Кубке Первого канала
  • 15:02
    • Нападающий «Барыса» Барбер перешел в «Ак Барс»
  • 14:49
    • «Адмирал» продлил серию поражений «Сочи»
  • 14:39
    • Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем «Монако» с «ПСЖ»
  • 14:14
    • «Амур» разгромил «Северсталь»
  • 13:13
    • Бахрейн готов провести товарищеский матч со сборной России
    Все новости спорта

    Способен ли «Сакраменто» на победу против лидера?

    «Миннесота» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.58) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сакраменто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»
    Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 25 ноября. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    «Миннесота» вышла в лидеры Западной конференции после третьей победы подряд. В этот раз «лесные волки» нанесли поражение «Филадельфии» (112:99). Ключевую роль в победе команды сыграл Энтони Эдвардс, защитник отправил в кольцо соперника 31 очко.

    Ранее «Миннесота» смогла нанести поражения «Нью-Йорку» (117:100) и «Нью-Орлеану» (121:120).

    Все прогнозы на НБА

    Команда из Миннеаполиса не сможет рассчитывать на трех баскетболистов: в лазарете находятся Джордан Маклафлин из-за травмы колена, Джейден Макдэниелс — из-за травмы лодыжки и Джейлен Кларк — из-за травмы ахилла.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» не может выиграть во втором матче подряд, проиграв снова «Нью-Орлеану» (112:117). Несмотря на проигрыш отметим игру Де’Аарон Фокса, который стал лучшим баскетболистом матча, оформив 26 очков.

    До встреч с «пеликанами» у «Сакраменто» была выигрышная, которая состояла из шести матчей. Были обыграны «Даллас» (129:113), «Сан-Антонио» (129:120), «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:110), «Кливленд» (132:120), «Оклахома» (105:98) и «Портленд» (121:118).

    В турнирной таблице в Западной конференции «Сакраменто» занимает 6 место, одержав 8 побед и потерпев 6 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.59, победа «Сакраменто» — 2.58.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Сакраменто» — клуб, который может приостановить победное шествие лидера Западной конференции «Миннесоты». Мы рискнем и поставим на победу «Сакраменто».

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.58.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.47
  • Прогноз на матч Фоньини — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:20
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сабах — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бейлек — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ганновер — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гамбург — Айнтрахт Брауншвейг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Булгару — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Способен ли «Сакраменто» на победу против лидера?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры