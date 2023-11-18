В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» за пять последних поединков смог победить всего лишь один раз, но и это для команды Клиффорда в нынешнем её состоянии достижение вполне адекватное.

Никаких качественных изменений в структуре игры «Хорнетс» не произошло, но мелкие шаги в правильном направлении клуб из Северной Каролины все же делает.

Лидерам клуба есть ещё куда расти, и при правильном подходе Розье с Боллом могут знатно пошуметь в будущем, но пока что их связка выглядит довольно слабо.

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Имея постоянные поражения по календарю сложно настроиться на боевой матч против одного из лидеров сезона.

«Милуоки»

«Милуоки» недостаточно хорош с учетом того, какие люди играют в этом коллективе здесь и сейчас.

Клуб из Висконсина проигрывает непозволительно много матчей, а Лиллард приходил в команду, которая намерена исключительно побеждать.

В двух последних поединках Буденхольцер максимально грамотно использовал слабые стороны соперника, в игре против «Торонто» мы увидели практически идеальную игру против «Торонто».

В игре против «Шарлотт» гости будут всецело доминировать и вполне могут устроить неприглядный для «Милуоки» итоговый счет матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.66, победа «Милуоки» — 1.57.

Прогноз: «Милуоки» разберётся на классе.

Альтернативный прогноз: Встреча завершится большим тоталом гостей.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 123 с коэффициентом 2.07.