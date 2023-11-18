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    «Шарлотт» сможет доставить проблемы контендеру?

    «Шарлотт» — «Милуоки». Ставка (1.93) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Милуоки»
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    «Шарлотт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» за пять последних поединков смог победить всего лишь один раз, но и это для команды Клиффорда в нынешнем её состоянии достижение вполне адекватное.

    Никаких качественных изменений в структуре игры «Хорнетс» не произошло, но мелкие шаги в правильном направлении клуб из Северной Каролины все же делает.

    Лидерам клуба есть ещё куда расти, и при правильном подходе Розье с Боллом могут знатно пошуметь в будущем, но пока что их связка выглядит довольно слабо.

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    Имея постоянные поражения по календарю сложно настроиться на боевой матч против одного из лидеров сезона.

    «Милуоки»

    «Милуоки» недостаточно хорош с учетом того, какие люди играют в этом коллективе здесь и сейчас.

    Клуб из Висконсина проигрывает непозволительно много матчей, а Лиллард приходил в команду, которая намерена исключительно побеждать.

    В двух последних поединках Буденхольцер максимально грамотно использовал слабые стороны соперника, в игре против «Торонто» мы увидели практически идеальную игру против «Торонто».

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    В игре против «Шарлотт» гости будут всецело доминировать и вполне могут устроить неприглядный для «Милуоки» итоговый счет матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 2.66, победа «Милуоки» — 1.57.

    Прогноз: «Милуоки» разберётся на классе.

    Альтернативный прогноз: Встреча завершится большим тоталом гостей.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 123 с коэффициентом 2.07.

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    «Шарлотт» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Шарлотт» сможет доставить проблемы контендеру?
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