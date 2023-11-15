«Оклахома»
«Оклахома» демонстрирует вполне себе впечатляющую игру, но даже у молодого коллектива Дэйгнолта есть сложности в отдельго взятых матчах.
«Тандер» все больше трансформируются из клуба одного игрока в команду молодых лидеров, способных подменить один другого, если у кого-то не будет идти игра в отдельно взятом матче.
Гилджес-Александр не только думает о том, как пробить среднее значение набранных очков по отдельно взятому матчу, но и принести максимальную пользу своему клубу в созидательных действиях.
В предстоящем матче против «Сан-Антонио» расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев, и они должны одержать легкую победу без сопротивления.
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» находится в темной полосе, но оно и неудивителньо, поскольку коллектив Поповича до сих пор ещё не слишком гибок для смены моделей игры за пару дней.
Вся эта неприятная серия началась ещё с матча против «Торонто», где «шпоры» проиграли своему канадскому сопернику в овертайме (116:123).
Перед последней встечей против «Майами» на своем паркете были определенные надежды на успех, но гости уверенно по игре расправились с молодой стартовой пятеркой из Техаса.
Находясь в крайне тяжелой психологической ситуации, техасская команда вполне может разгромно проиграть сравнимой по среднему возрасту «Оклахоме».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в зозяев в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.33, победа «Сан-Антонио» — 3.38.
Прогноз: «Оклахома» легко победит более слабого соперника.
Альтернативный прогноз: Соперники знатно порезвятся в наборе очков.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.27.