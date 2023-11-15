ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295 «Динамо» Минск в матче с «Авангардом»«Динамо» Минск — в первой пятерке Запада, «Авангард» — третий на Востоке, беспроигрышная серия «Лады»
  • 23:55
    • Кержаков уволен из «Спартака» Суботицы
    Все новости спорта

    «Оклахома» разберет соперника на молекулы?

    «Оклахома» — «Сан-Антонио». Ставка (1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Сан-Антонио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 15 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Оклахома» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома»

    «Оклахома» демонстрирует вполне себе впечатляющую игру, но даже у молодого коллектива Дэйгнолта есть сложности в отдельго взятых матчах.

    «Тандер» все больше трансформируются из клуба одного игрока в команду молодых лидеров, способных подменить один другого, если у кого-то не будет идти игра в отдельно взятом матче.

    Гилджес-Александр не только думает о том, как пробить среднее значение набранных очков по отдельно взятому матчу, но и принести максимальную пользу своему клубу в созидательных действиях.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем матче против «Сан-Антонио» расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев, и они должны одержать легкую победу без сопротивления.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» находится в темной полосе, но оно и неудивителньо, поскольку коллектив Поповича до сих пор ещё не слишком гибок для смены моделей игры за пару дней.

    Вся эта неприятная серия началась ещё с матча против «Торонто», где «шпоры» проиграли своему канадскому сопернику в овертайме (116:123).

    Перед последней встечей против «Майами» на своем паркете были определенные надежды на успех, но гости уверенно по игре расправились с молодой стартовой пятеркой из Техаса.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Находясь в крайне тяжелой психологической ситуации, техасская команда вполне может разгромно проиграть сравнимой по среднему возрасту «Оклахоме».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в зозяев в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.33, победа «Сан-Антонио» — 3.38.

    Прогноз: «Оклахома» легко победит более слабого соперника.

    Альтернативный прогноз: Соперники знатно порезвятся в наборе очков.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.89
  • Прогноз на матч Сармьенто — Годой Крус
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Институто Кордоба — Барракас Централь
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сакраменто — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.17
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Удварди — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Циципас — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оклахома» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» разберет соперника на молекулы?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры