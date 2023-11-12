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    «Бруклин» и «Вашингтон» устроят яркий баскетбол

    «Бруклин» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 ноября 2023 года

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    «Бруклин»
    Нью-Йорк. «Барклайс Центр». Дата — 12 ноября. Время — 23:00 по мск. «Бруклин» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Ноября 2023 года

    «Бруклин»

    Центровой «Бруклина» Николас Клэкстон по-прежнему не восстановился от травмы лодыжки, которую он получил в стартовой игре регулярного чемпионата против «Кливленда». Выбыл из строя и Бен Симмонс, который уже пропустил два матча с участием своей команды из-за травмы бедра.

    В рамках минувшего игрового дня «Бруклин» проиграл одному из лидеров Восточной конференции — «Бостону» (107:121). В последних пяти встречах «сети» смогли лишь выиграть у «Лос-Анджелес Клипперс» (100:93) и «Чикаго» (107:109).

    В играх против «Милуоки» (125:129) и «Бостона» (114:124) баскетболисты «Бруклина» потерпели фиаско.

    Все прогнозы на НБА

    В Восточной конференции «Бруклин» занимает 10 место, одержав четыре победы и проиграв в пяти встречах.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» продолжает падение в турнирной таблице Восточной конференции, «колдуны» опустились на предпоследнее 14 место. Команда в 8 матчах выиграла лиши 2 поединка. В остальных встречах были зафиксированы проигрыши.

    В домашнем матче против «Шарлотт», баскетболисты «Вашингтона» проиграли со счётом 117:124.

    Вернулись в строй команды Джон Дэвис и Ландри Шамет, у игроков были травмы локтя и пальца соответственно.

    В лазарет «Вашингтона» попал защитник клуба Делон Райт. Игрок получил травму колена в игре против «Шарлотт», проведя на площадке 14 минут и 15 секунд игрового времени.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бруклина» — 1.55, победа «Вашингтона» — 2.46.

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    Прогноз: Выбирать победителя в этой паре не стоит. На бумаге фаворит конечно же, «Бруклин», но «Вашингтон» — это тот клуб, который может удивить. Ставим на результативности матча.

    Ставка: Тотал больше 220 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативный прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать в этом поединке. «Бруклин» или «Вашингтон», если и выиграют, сделают это с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

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    «Бруклин» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» и «Вашингтон» устроят яркий баскетбол
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