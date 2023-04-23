Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 23 апреля. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» провели неплохой второй матч серии, но не смогли обыграть обескровленного соперника. Клуб Дарвина Хэма не добрался даже до отметки в 100 набранных очков.

И это притом, что Хатимура снова набрал большое количество очков (20), а у Леброна почти стандартные 30 баллов (28 очков).

Серия переезжает в Лос-Анджелес и с таким побитым соперником «озерники» могут разобраться очень быстро. Если клуб Дэвиса и Джеймса заберет себе два поединка на своем паркете, то серию не взять будет уже крайне тяжело.

«Мемфис»

«Мемфис» худо-бедно, но все же смог одержать победу во втором матче серии, но при отсутствии почти всех лидеров клуба.

Десмонт Бэйн пока что не показывает той результативности, какую хотелось бы видеть поклонникам «Гриззлис». Зато радует Тиллман, ставший лучшим снайпером клуба в последнем матче серии (22 очка).

У Моранта проблемы с рукой и пока до конца неясно, сможет он или нет сыграть в оставшихся играх текущей серии, но без него у «медведей» шансов на успех практически не будет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.56, победа «Мемфиса» — 2.60.

Прогноз: «Мемфис» обескровлен, поэтому хозяева выйдут вперед в серии.

Альтернативный прогноз: Матч получится результативным с обоих сторон.

Ставка: Ф1 (-6.5) с коэффициентом 2.07.

Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.20.