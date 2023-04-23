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    «Лейкерс» выйдут вперед в серии?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 23 апреля. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» провели неплохой второй матч серии, но не смогли обыграть обескровленного соперника. Клуб Дарвина Хэма не добрался даже до отметки в 100 набранных очков.

    И это притом, что Хатимура снова набрал большое количество очков (20), а у Леброна почти стандартные 30 баллов (28 очков).

    Серия переезжает в Лос-Анджелес и с таким побитым соперником «озерники» могут разобраться очень быстро. Если клуб Дэвиса и Джеймса заберет себе два поединка на своем паркете, то серию не взять будет уже крайне тяжело.

    «Мемфис»

    «Мемфис» худо-бедно, но все же смог одержать победу во втором матче серии, но при отсутствии почти всех лидеров клуба.

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    Десмонт Бэйн пока что не показывает той результативности, какую хотелось бы видеть поклонникам «Гриззлис». Зато радует Тиллман, ставший лучшим снайпером клуба в последнем матче серии (22 очка).

    У Моранта проблемы с рукой и пока до конца неясно, сможет он или нет сыграть в оставшихся играх текущей серии, но без него у «медведей» шансов на успех практически не будет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.56, победа «Мемфиса» — 2.60.

    Прогноз: «Мемфис» обескровлен, поэтому хозяева выйдут вперед в серии.

    Альтернативный прогноз: Матч получится результативным с обоих сторон.

    Ставка: Ф1 (-6.5) с коэффициентом 2.07.

    Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.20.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» выйдут вперед в серии?
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