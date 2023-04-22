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    Кто перевесит чашу весов в свою пользу?

    «Нью-Йорк» — «Кливленд». Прогноз (к. 2.10), ставка на матч плей-офф НБА, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Кливленд»
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    Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 22 апреля. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 22 Апреля 2023 года
    Нью-Йорк
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    •  Нью-Йорк 03:30 Кливленд Кливленд
  • НБА. Плей-офф
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    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» упустил преимущество, добытое в первом матче противостояния с «Кливлендом». Во второй игре «никсы» проиграли со счётом 90:107. В этой встрече в составе «Нью-Йорка» лучшую игру показал Джулиус Рэндл, набрав 22 очка.

    Ранее «Нью-Йорк» нанёс поражение «Кливленду» (101:97), а результативностью отметился Джален Брансон, игрок оформил 27 очков.

    В строй команды по-прежнему не может вернуться Айзея Роби, форвард находится в лазарете с травмой лодыжки.

    «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места Востока. В регулярном сезоне команда одержала 47 побед и потерпела 35 поражений.

    «Кливленд»

    Дариус Гарленд сыграл ключевую роль во втором матче противостояния с «Нью-Йорком». Защитник «Кливленда» отправил в кольцо соперника 32 очка, а его команда выиграла (107:90). Гарленд успешно вернулся в строй команды после травмы ноги.

    Таким образом «Кливленду» удалось восстановить равновесие в серии после поражения в стартовом поединке (97:101).

    В лазарете команды только один игрок — Дилан Уиндлер. Защитник с травмой ноги пока не может вернуться в строй, чтобы помочь «Кливленду» в битве за выход в четвертьфинал.

    Команда из Огайо вышла в 1/8 финала, заняв четвёртое место в Восточной конференции. «Кливленд» одержал 51 победу и потерпел 31 поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.85, победа «Кливленда» — 2.10.

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    Прогноз: Будет упорная борьба двух равных команд. «Кливленд» может окрылиться после победы во втором матче противостояния. Наш риск в пользу гостей.

    Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 2.10.

    Альтернативный прогноз: 197 и 198 очков — столько забросили баскетболисты «Нью-Йорка» и «Кливленда» в стартовых матчах 1/8 финала. Можно сыграть на результативности и третьего поединка серии.

    Альтернативная ставка: ТМ 207.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Нью-Йорк» — «Кливленд»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто перевесит чашу весов в свою пользу?
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