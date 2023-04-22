«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» упустил преимущество, добытое в первом матче противостояния с «Кливлендом». Во второй игре «никсы» проиграли со счётом 90:107. В этой встрече в составе «Нью-Йорка» лучшую игру показал Джулиус Рэндл, набрав 22 очка.
Ранее «Нью-Йорк» нанёс поражение «Кливленду» (101:97), а результативностью отметился Джален Брансон, игрок оформил 27 очков.
В строй команды по-прежнему не может вернуться Айзея Роби, форвард находится в лазарете с травмой лодыжки.
«Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места Востока. В регулярном сезоне команда одержала 47 побед и потерпела 35 поражений.
«Кливленд»
Дариус Гарленд сыграл ключевую роль во втором матче противостояния с «Нью-Йорком». Защитник «Кливленда» отправил в кольцо соперника 32 очка, а его команда выиграла (107:90). Гарленд успешно вернулся в строй команды после травмы ноги.
Таким образом «Кливленду» удалось восстановить равновесие в серии после поражения в стартовом поединке (97:101).
В лазарете команды только один игрок — Дилан Уиндлер. Защитник с травмой ноги пока не может вернуться в строй, чтобы помочь «Кливленду» в битве за выход в четвертьфинал.
Команда из Огайо вышла в 1/8 финала, заняв четвёртое место в Восточной конференции. «Кливленд» одержал 51 победу и потерпел 31 поражение.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.85, победа «Кливленда» — 2.10.
Прогноз: Будет упорная борьба двух равных команд. «Кливленд» может окрылиться после победы во втором матче противостояния. Наш риск в пользу гостей.
Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 2.10.
Альтернативный прогноз: 197 и 198 очков — столько забросили баскетболисты «Нью-Йорка» и «Кливленда» в стартовых матчах 1/8 финала. Можно сыграть на результативности и третьего поединка серии.
Альтернативная ставка: ТМ 207.5 с коэффициентом 2.30.