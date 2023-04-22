Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 22 апреля. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» упустил преимущество, добытое в первом матче противостояния с «Кливлендом». Во второй игре «никсы» проиграли со счётом 90:107. В этой встрече в составе «Нью-Йорка» лучшую игру показал Джулиус Рэндл, набрав 22 очка.

Ранее «Нью-Йорк» нанёс поражение «Кливленду» (101:97), а результативностью отметился Джален Брансон, игрок оформил 27 очков.

В строй команды по-прежнему не может вернуться Айзея Роби, форвард находится в лазарете с травмой лодыжки.

«Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места Востока. В регулярном сезоне команда одержала 47 побед и потерпела 35 поражений.

«Кливленд»

Дариус Гарленд сыграл ключевую роль во втором матче противостояния с «Нью-Йорком». Защитник «Кливленда» отправил в кольцо соперника 32 очка, а его команда выиграла (107:90). Гарленд успешно вернулся в строй команды после травмы ноги.

Таким образом «Кливленду» удалось восстановить равновесие в серии после поражения в стартовом поединке (97:101).

В лазарете команды только один игрок — Дилан Уиндлер. Защитник с травмой ноги пока не может вернуться в строй, чтобы помочь «Кливленду» в битве за выход в четвертьфинал.

Команда из Огайо вышла в 1/8 финала, заняв четвёртое место в Восточной конференции. «Кливленд» одержал 51 победу и потерпел 31 поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.85, победа «Кливленда» — 2.10.

Прогноз: Будет упорная борьба двух равных команд. «Кливленд» может окрылиться после победы во втором матче противостояния. Наш риск в пользу гостей.

Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: 197 и 198 очков — столько забросили баскетболисты «Нью-Йорка» и «Кливленда» в стартовых матчах 1/8 финала. Можно сыграть на результативности и третьего поединка серии.

Альтернативная ставка: ТМ 207.5 с коэффициентом 2.30.