Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 15 апреля. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» проведёт второй матч в стадии плей-ин, он же финальный. В первой игре «хитовцы» проиграли «Атланте» (105:116), отдав «ястребам» седьмое место и путёвку в 1/8 финала турнира.

Лучшим игроком матча против «Атланты» стал Кайл Лаури, защитник отправил в кольцо соперника 33 очка. Второй по результативности — тоже игрок «Майами» Тайлер Хирро, набрав 26 персональных балла.

Лидер команды Никола Йович по-прежнему не восстановился от травмы спины. Центровой пропустит и финальный поединок квалификации против «Чикаго».

Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял седьмое место. Баскетболисты из Флориды на первом этапе турнира одержали 44 победы и потерпели 38 поражений.

«Чикаго»

Стадия плей-ин для «Чикаго» стартовала с победы. Иллинойсцы в первом поединке нанесли поражение «Торонто» (109:105). Ключевую роль в поединке сыграл Зак Лавин, защитник набросал в кольцо канадцев 39 очков.

Для «Чикаго» продолжается победная серия, которая состоит из трёх матчей. Помимо успшеной игры над «Торонто», «быки» переиграли «Детройт» (103:81) и «Даллас» (115:112) — это было в регулярном чемпионате.

В плей-ин «Чикаго» вышел с десятого места Восточной конференции. На первом этапе команда одержала 40 побед и потерпела 42 поражения.

От травм колена ещё не востановились два игрока «Чикаго». Речь о защитниках Лонзо Болл и Джастин Льюис.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.49, победа «Чикаго» — 2.88.

Прогноз: В регулярном чемпионате соперники встречались три раза. Во всех матчах победу праздновали игроки «Чикаго». Ожидается, что иллинойсцы добьются очередного успеха в противостоянии с «Майами».

Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.88.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру «Чикаго» забрасывал в кольцо «Майами» от 113 до 116 очков. Можно сыграть на результативности гостевой команды.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» больше 102.5 с коэффициентом 1.94.