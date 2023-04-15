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    «Майами» — «Чикаго». Прогноз (к. 2.88), ставка на матч плей-ин НБА, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Чикаго»
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    «Торонто» — «Чикаго». Сезон 2022/2023
    Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 15 апреля. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 15 Апреля 2023 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 02:30 Чикаго Чикаго
  • НБА. Плей-офф
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    «Майами»

    «Майами» проведёт второй матч в стадии плей-ин, он же финальный. В первой игре «хитовцы» проиграли «Атланте» (105:116), отдав «ястребам» седьмое место и путёвку в 1/8 финала турнира.

    Лучшим игроком матча против «Атланты» стал Кайл Лаури, защитник отправил в кольцо соперника 33 очка. Второй по результативности — тоже игрок «Майами» Тайлер Хирро, набрав 26 персональных балла.

    Лидер команды Никола Йович по-прежнему не восстановился от травмы спины. Центровой пропустит и финальный поединок квалификации против «Чикаго».

    Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял седьмое место. Баскетболисты из Флориды на первом этапе турнира одержали 44 победы и потерпели 38 поражений.

    «Чикаго»

    Стадия плей-ин для «Чикаго» стартовала с победы. Иллинойсцы в первом поединке нанесли поражение «Торонто» (109:105). Ключевую роль в поединке сыграл Зак Лавин, защитник набросал в кольцо канадцев 39 очков.

    Для «Чикаго» продолжается победная серия, которая состоит из трёх матчей. Помимо успшеной игры над «Торонто», «быки» переиграли «Детройт» (103:81) и «Даллас» (115:112) — это было в регулярном чемпионате.

    В плей-ин «Чикаго» вышел с десятого места Восточной конференции. На первом этапе команда одержала 40 побед и потерпела 42 поражения.

    От травм колена ещё не востановились два игрока «Чикаго». Речь о защитниках Лонзо Болл и Джастин Льюис.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.49, победа «Чикаго» — 2.88.

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    Прогноз: В регулярном чемпионате соперники встречались три раза. Во всех матчах победу праздновали игроки «Чикаго». Ожидается, что иллинойсцы добьются очередного успеха в противостоянии с «Майами».

    Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.88.

    Альтернативный прогноз: В среднем за игру «Чикаго» забрасывал в кольцо «Майами» от 113 до 116 очков. Можно сыграть на результативности гостевой команды.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» больше 102.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на баскетбол. С кем встретится «Милуоки» в 1/8 финала?
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