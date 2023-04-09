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    «Бруклин» не отдаст домашнюю победу?

    «Бруклин» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярки НБА, 9 апреля 2023 года

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    Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    За тур до окончания регулярного чемпионата «Бруклин» обеспечил место в плей-офф. Нью-йоркцы вышли в 1/8 финала турнира с шестого места. В прдепоследнем туре «Бруклин» в домашних стенах переиграл «Орландо» (101:84). В составе команды лучшего результата добился Микал Бриджес, игрок оформил 22 очка.

    Дела у «Бруклина» идут хорошо — пять побед в шести играх. За плечами «сетей» успешные игры против «Детройта» (123:108), «Юты» (111:110), «Атланты» (124:107) и «Хьюстона» (123:114).

    В составе «Бруклина» есть травмированный игрок, в лазарете команды Бен Симмонс с повреждением колена. В этом сезоне команда из Нью-Йорка одержала 45 побед и потерпела 36 поражений.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» вышла в плей-офф с третьего места, одержав в сезоне 53 победы и потрпев неудачу в 28 играх. Матч последнего тура «76-е» в гостях выиграли у «Атланты» (136:131).

    Лучшего успеха в матче добился Джален Макдэниелс, форвард оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

    В составе «Филадельфии» есть травмированные баскетболисты. Не смогут своей команде Де'Энтони Мелтон (травма икры), Пи Джей Такер (травма икры), Тобиас Харрис (травма бедра) и Джоэл Эмбиид (отдых).

    Три победы и два поражения — результат пяти последних матчей команды. «Филадельфия» также смогла обыграть «Бостон» (103:101) и «Торонто» (117:110), а также уступила «Майами» (101:129) и «Милуоки» (104:117).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бруклина» — 1.60, победа «Филадельфии» — 2.56.

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    Прогноз: В этой паре одержать победу может любая команда. Наверняка, перевес одной из команд не превысит восьми очков.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Матчи с участием «Бруклина» и «Филадельфии» обычно достигают 225 очков, так что можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» не отдаст домашнюю победу?
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