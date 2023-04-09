Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

За тур до окончания регулярного чемпионата «Бруклин» обеспечил место в плей-офф. Нью-йоркцы вышли в 1/8 финала турнира с шестого места. В прдепоследнем туре «Бруклин» в домашних стенах переиграл «Орландо» (101:84). В составе команды лучшего результата добился Микал Бриджес, игрок оформил 22 очка.

Дела у «Бруклина» идут хорошо — пять побед в шести играх. За плечами «сетей» успешные игры против «Детройта» (123:108), «Юты» (111:110), «Атланты» (124:107) и «Хьюстона» (123:114).

В составе «Бруклина» есть травмированный игрок, в лазарете команды Бен Симмонс с повреждением колена. В этом сезоне команда из Нью-Йорка одержала 45 побед и потерпела 36 поражений.

«Филадельфия»

«Филадельфия» вышла в плей-офф с третьего места, одержав в сезоне 53 победы и потрпев неудачу в 28 играх. Матч последнего тура «76-е» в гостях выиграли у «Атланты» (136:131).

Лучшего успеха в матче добился Джален Макдэниелс, форвард оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

В составе «Филадельфии» есть травмированные баскетболисты. Не смогут своей команде Де'Энтони Мелтон (травма икры), Пи Джей Такер (травма икры), Тобиас Харрис (травма бедра) и Джоэл Эмбиид (отдых).

Три победы и два поражения — результат пяти последних матчей команды. «Филадельфия» также смогла обыграть «Бостон» (103:101) и «Торонто» (117:110), а также уступила «Майами» (101:129) и «Милуоки» (104:117).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бруклина» — 1.60, победа «Филадельфии» — 2.56.

Прогноз: В этой паре одержать победу может любая команда. Наверняка, перевес одной из команд не превысит восьми очков.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Матчи с участием «Бруклина» и «Филадельфии» обычно достигают 225 очков, так что можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.05.