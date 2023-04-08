ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей Фрэнк ЛэмпардВторой раз в ту же реку. Почему возвращение Лэмпарда в «Челси» имеет смысл Леандро ТроссардТроссард против Мудрика: Запасной план «Арсенала» превзошел мегатрансфер «Челси»
    Все новости спорта

    За кем останется дерби Калифорнии?

    «Сакраменто» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 2.12), ставка на матч регулярного сезона НБА, 8 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефен Карри, игрок «Голден Стэйт»
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 8 апреля. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 08 Апреля 2023 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» вышел в плей-офф с третьего места Западной конференции. Команда в этом сезоне одержала 48 побед и потерпела 32 поражения. В последнем матче регулярки «Кингз» проиграл «Далласу» (119:123). Лидер калифорнийского коллектива Де’Аарон Фокс показал третий результат матча, набрав 28 очков. Лучших показателей добились лидеры «Далласа» — Ирвинг и Дончич.

    В матче против «Голден Стэйт» в составе «Сакраменто» не сможет сыграть Мэттью Деллаведова. Защитник команды оказался вне игры из-за травмы пальца, которую он получил 30 марта в поединке против «Портленда». После полученного повреждения австралийский игрок пропустил четыре матча.

    Впереди два заключительных матча в регулярке. «Сакраменто» в калифорнийском дерби примет «Голден Стэйт», а затем отправится в гости к «Денверу».

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» поднялся в своей конференции на пятое место, но путевку в плей-офф команда ещё не завоевала. У «золотых» положительный баланс побед и поражений. Команда добилась успеха в 42 матчах и потерпела неудачу в 38 встречах.

    В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» нанёс поражение «Оклахоме» (136:125). Вклад в победу внёс защитник Стефен Карри, оформив 34 очка, отдав шесть передач и совершив пять подборов.

    В лазарете команды находятся Райан Роллинз (травма ноги) и Андре Игудала (травма запястья). По личным причинам не сыграет в матче Эндрю Уиггинс. В строй после травмы вернулся Гэри Пэйтон.

    В последнем матче регулярки «Голден Стэйт» отправится гостить к «Портленду». После — будет участие в плей-офф или плей-ин турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сакраменто» — 3.78, победа «Голден Стэйт» — 1.33.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Будет результативная игра. Оба коллектива это показали в последних матчах. В матчах с участием «Сакраменто» и «Миннесоты» забрасывается свыше 240 очков.

    Ставка: Тотал больше 239 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативный прогноз: Ожидается, что команда-победительница добьётся успеха с небольшим перевесом, как это было в предыдущих трех очных встречах.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ворскла — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Турон — Олимпик Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 15:55
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бухара — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уотфорд — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч КПР — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Блэкберн — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Суонси — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сморгонь — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Волгарь — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. За кем останется дерби Калифорнии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры