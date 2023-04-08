Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 8 апреля. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» вышел в плей-офф с третьего места Западной конференции. Команда в этом сезоне одержала 48 побед и потерпела 32 поражения. В последнем матче регулярки «Кингз» проиграл «Далласу» (119:123). Лидер калифорнийского коллектива Де’Аарон Фокс показал третий результат матча, набрав 28 очков. Лучших показателей добились лидеры «Далласа» — Ирвинг и Дончич.

В матче против «Голден Стэйт» в составе «Сакраменто» не сможет сыграть Мэттью Деллаведова. Защитник команды оказался вне игры из-за травмы пальца, которую он получил 30 марта в поединке против «Портленда». После полученного повреждения австралийский игрок пропустил четыре матча.

Впереди два заключительных матча в регулярке. «Сакраменто» в калифорнийском дерби примет «Голден Стэйт», а затем отправится в гости к «Денверу».

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» поднялся в своей конференции на пятое место, но путевку в плей-офф команда ещё не завоевала. У «золотых» положительный баланс побед и поражений. Команда добилась успеха в 42 матчах и потерпела неудачу в 38 встречах.

В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» нанёс поражение «Оклахоме» (136:125). Вклад в победу внёс защитник Стефен Карри, оформив 34 очка, отдав шесть передач и совершив пять подборов.

В лазарете команды находятся Райан Роллинз (травма ноги) и Андре Игудала (травма запястья). По личным причинам не сыграет в матче Эндрю Уиггинс. В строй после травмы вернулся Гэри Пэйтон.

В последнем матче регулярки «Голден Стэйт» отправится гостить к «Портленду». После — будет участие в плей-офф или плей-ин турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сакраменто» — 3.78, победа «Голден Стэйт» — 1.33.

Прогноз: Будет результативная игра. Оба коллектива это показали в последних матчах. В матчах с участием «Сакраменто» и «Миннесоты» забрасывается свыше 240 очков.

Ставка: Тотал больше 239 с коэффициентом 2.12.

Альтернативный прогноз: Ожидается, что команда-победительница добьётся успеха с небольшим перевесом, как это было в предыдущих трех очных встречах.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.30.