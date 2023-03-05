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    «Сакраменто» зацепится за второе место?

    «Сакраменто» — «Миннесота». Прогноз (к. 2.17), ставка на матч регулярного сезона НБА, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Миннесота»
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    «Сакраменто»
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 5 марта. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Марта 2023 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» продолжает победное шествие, выигрышная серия команды уже составляет пять матчей. Домашняя серия игр стартовала с победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (128:127). Всего одно очко решило исход противостояния.

    Победу «Сакраменто» принёс лидер команда Д’Аарон Фокс. Защитник отправил в кольцо соперника 33 очка, совершив при этом семь подборов и отдав семь передач.

    Травмированных игроков в составе «Сакраменто». Единственное, что есть заболевший игрок, а именно Ричаун Холмс. Участие центрового в поединке против «Миннесоты» теперь под вопросом.

    «Сакраменто» приближается к топ-2 Западной конференции. Ещё одна собственная победа и осечка «Мемфиса», выведет «Кингз» на позицию вице-чемпиона. А пока «короли» довольствуются третьим местом при 37 победах и 25 поражениях.

    «Миннесота»

    После трёх поражений подряд игроки «Миннесоты» вернулись на победную тропу. Команда одержала две победы, переиграв на своём пути два клуба из Лос-Анджелеса. Сначал под каток «лесных волков» попал «Клипперс» (108:101), а затем и «Лейкерс» (110:102).

    В матче против «Лос-Анджелес Клипперс» лучшим игроком в составе «Миннесоты» стал Джейден Макдэниелс. Форвард набрал 20 очков. А в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» отличился Руди Гобер, так как ему удалось оформить дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.

    По-прежнему не оправился от травмы лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. Травму икры центровой получил ещё в прошлом году, а точнее 29 ноября в матче против «Вашингтона».

    Без игровой практики баскетболист четвёртый месяц. За это время Карл-Энтони Таунс пропустил 44 матча.

    У «Миннесоты» положительный баланс побед и поражений. Команда в Западной конференции занимает 7 место при 33 победах и 32 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.50, победа «Миннесоты» — 2.89.

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    Прогноз: Будет результативная игра. Оба коллектива это показали в последних матчах. В среднем матчи с участием «Сакраменто» и «Миннесоты» отмечаются за отметкой в 230 очков. Так что можно рискнуть в пользу верховой игры.

    Ставка: Тотал больше 239.5 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативный прогноз: Альтернативный вариант — рискнуть и выбрать победителя. Наш выбор «Сакраменто». Команда метит на второе место в своей конференции.

    Альтернативная ставка: Фора «Сакраменто» (-6.5) с коэффициентом 2.09.

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    «Сакраменто» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» зацепится за второе место?
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