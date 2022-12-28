Оклахома. Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 28 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» прервала выигрышную серию из трёх матчей. После двух побед над «Портлендом» (101:98 и 123:121) и одной победы над «Мемфисом» (115:109), последовало поражение от «Нью-Орлеана» (125:128). Все решилось в овертайме. Основное время завершилось вничью (112:112).

Да, проиграли. Но лучшим игроком матча стал Лидер «Оклахомы-Сити» Шей Гилджес-Александер. В матче против луизианцев канадец оформил дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов.

Продолжается домашняя серия игр «громобойцев». Встреча с «Сан-Антонио». В остальных шести матчах «Оклахома» одержала три победы и потерпела три поражения.

В турнирке «Оклахома» идёт на 12-м месте. Команда провела 33 матча при 14 победах и 19 поражениях. Ниже только «Лейкерс», «Сан-Антонио» и «Хьюстон».

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» смогло прервать двухматчевую проигрышную серию. Дома победили «музыкантов» из Юты (126:122). Весомый вклад в победу команды внёс Девин Васселл. Форвард забросил в кольцо «джазменов» 24 очка.

Две победы в пяти матчах. Это результаты последних игр с участием «Сан-Антонио». Был также добыт успех в матче против «Хьюстона» (124:105).

А уступить пришлось «Майами» (101:111), «Нью-Орлеан» (117:126) и «Орландо» (113:133).

В своей конференции «Сан-Антонио» идёт на предпоследнем 14 месте. Команда одержала всего 11 побед и потерпела 22 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.46, победа «Сан-Антонио» — 3.30.

Прогноз: «Оклахома» — явный фаворит этой пары, в том что «громобойцы» выиграют, в этом практически нет сомнений.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-12.5) с коэффициентом 3.28.

Альтернативный прогноз: Соперники вряд ли расщедрятся на результативный баскетбол. Это доказывают последние матчи с участием «Оклахомы» и «Сан-Антонио».

Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 2.02.