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    Устроят ли хозяева «горячий» прием сопернику?

    «Оклахома» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 3.28), ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 декабря 2022 года

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    Шей Гилджес-Александер
    Оклахома. Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 28 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» прервала выигрышную серию из трёх матчей. После двух побед над «Портлендом» (101:98 и 123:121) и одной победы над «Мемфисом» (115:109), последовало поражение от «Нью-Орлеана» (125:128). Все решилось в овертайме. Основное время завершилось вничью (112:112).

    Да, проиграли. Но лучшим игроком матча стал Лидер «Оклахомы-Сити» Шей Гилджес-Александер. В матче против луизианцев канадец оформил дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов.

    Продолжается домашняя серия игр «громобойцев». Встреча с «Сан-Антонио». В остальных шести матчах «Оклахома» одержала три победы и потерпела три поражения.

    В турнирке «Оклахома» идёт на 12-м месте. Команда провела 33 матча при 14 победах и 19 поражениях. Ниже только «Лейкерс», «Сан-Антонио» и «Хьюстон».

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» смогло прервать двухматчевую проигрышную серию. Дома победили «музыкантов» из Юты (126:122). Весомый вклад в победу команды внёс Девин Васселл. Форвард забросил в кольцо «джазменов» 24 очка.

    Две победы в пяти матчах. Это результаты последних игр с участием «Сан-Антонио». Был также добыт успех в матче против «Хьюстона» (124:105).

    А уступить пришлось «Майами» (101:111), «Нью-Орлеан» (117:126) и «Орландо» (113:133).

    В своей конференции «Сан-Антонио» идёт на предпоследнем 14 месте. Команда одержала всего 11 побед и потерпела 22 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.46, победа «Сан-Антонио» — 3.30.

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    Прогноз: «Оклахома» — явный фаворит этой пары, в том что «громобойцы» выиграют, в этом практически нет сомнений.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-12.5) с коэффициентом 3.28.

    Альтернативный прогноз: Соперники вряд ли расщедрятся на результативный баскетбол. Это доказывают последние матчи с участием «Оклахомы» и «Сан-Антонио».

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Оклахома» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Устроят ли хозяева «горячий» прием сопернику?
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