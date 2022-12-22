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    Гости способны выиграть у сильного соперника?

    «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Сакраменто»
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 22 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2022 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» в трех последних поединках проиграл только один раз, и поражение от «Шарлотт» (119:125) в какой-то мере стало сенсационным.

    Д'Аарон Фокс и Домантас Сабонис в последнем матче на двоих набрали 65 очков, но этого все равно не хватило для итоговой победы. В предстоящем поединке скажется отсутствие Харрисона Барнса, который, скорее всего, не сможет сыграть из-за мышечного повреждения.

    На данный момент у «Сакраменто» 16 побед при 13 поражениях, и шестое место в турнирной таблице Востока. В игре с «Лейкерс» есть неплохие шансы выиграть, но нужно максимально строго отнестись к предстоящему матчу.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Калифорнийский коллектив проиграл последний матч «Финиксу» (104:130) и не смог одержать третью победу подряд. Обыграть «Сакраменто» также будет непросто, поскольку соперник знает, как играть в баскетбол не понаслышке.

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    В последнем проигранном матче лучшим в составе «озерников» стал немец Шрёдер, набравший 30 очков. В гостях у «Лейкерс» дела идут не очень, и за пять последних выездных матчей клуб Хэма смог выиграть только одну встречу у «Детройта» (124:117).

    «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас всего лишь на 12 месте в своей конференции, имея 13 побед при 17 поражениях после 30 сыгранных матчей. «Лейкерс» не могут выиграть у своего предстоящего соперника по матчу на протяжении пяти последних очных встреч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 1.42, победа «Хьюстона» — 2.95.

    Прогноз: У гостей вполне достаточно ресурсов, чтобы обыграть такой сильный коллектив, как «Сакраменто».

    Альтернативный прогноз: Все вполне может закончиться овертаймом в этой игре.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.95.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 16.

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    «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (16.00), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Гости способны выиграть у сильного соперника?
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