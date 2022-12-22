Нью-Йорк. Стадион «Барклайс Центр». Дата — 22 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бруклин» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» не на шутку раскочегарился и выиграл шесть матчей подряд. Все лидеры «Бруклина» в максимально хорошей форме и готовы продолжать свою победную серию.

В последнем поединке Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант на двоих набрали 81 очко и просто уничтожили «Детройт» на пару. В таком состоянии они максимально горячи и могут доставить уйму проблему чемпиону, который приедет в гости к «сеточникам».

На данный момент у «Нетс» 19 побед при 12 поражениях и всего лишь одно поражение в девяти последних домашних поединках. Сейчас «Бруклин» располагается на четвертом месте восточной конференции.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» в небольшом кризисе и за последние пять матчей выиграл только одну встречу против «Торонто» (126:110). Наибольшие сложности у «воинов» возникают, когда кто-то не играет из тройки Томпсон-Карри-Грин.

В последнем проигранном матче «Нью-Йорку» лучшим в составе калифорнийского клуба был Джордан Пул. Он стал единственным игроков, который добрался до отметки в 20 набранных очков (26 баллов).

На данный момент подопечные Керра находятся на 11 месте в своей конференции и не попадают даже в «плей-ин». «Воины» имеют 15 побед при 17 поражениях. Игра против «Бруклина» обещает быть максимально сложной, несмотря на две победы «Голден Стэйт» в последних очных противостояниях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 1.14, победа «Хьюстона» — 6.20.

Прогноз: «Голден Стэйт» одолели травмы в последнюю неделю, поэтому вопрос с победителем этого матча решен. Вопрос только в том, с какой разницей выиграет «Бруклин».

Альтернативный прогноз: Без своих лидеров гости даже до среднего показателя по сезону могут не добросить.

Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 103 с коэффициентом 2.37.