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    Хозяева обыграют чемпиона?

    «Бруклин» — «Голден Стэйт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Голден Стэйт»
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    «Бруклин»
    Нью-Йорк. Стадион «Барклайс Центр». Дата — 22 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бруклин» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2022 года

    «Бруклин»

    «Бруклин» не на шутку раскочегарился и выиграл шесть матчей подряд. Все лидеры «Бруклина» в максимально хорошей форме и готовы продолжать свою победную серию.

    В последнем поединке Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант на двоих набрали 81 очко и просто уничтожили «Детройт» на пару. В таком состоянии они максимально горячи и могут доставить уйму проблему чемпиону, который приедет в гости к «сеточникам».

    На данный момент у «Нетс» 19 побед при 12 поражениях и всего лишь одно поражение в девяти последних домашних поединках. Сейчас «Бруклин» располагается на четвертом месте восточной конференции.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» в небольшом кризисе и за последние пять матчей выиграл только одну встречу против «Торонто» (126:110). Наибольшие сложности у «воинов» возникают, когда кто-то не играет из тройки Томпсон-Карри-Грин.

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    В последнем проигранном матче «Нью-Йорку» лучшим в составе калифорнийского клуба был Джордан Пул. Он стал единственным игроков, который добрался до отметки в 20 набранных очков (26 баллов).

    На данный момент подопечные Керра находятся на 11 месте в своей конференции и не попадают даже в «плей-ин». «Воины» имеют 15 побед при 17 поражениях. Игра против «Бруклина» обещает быть максимально сложной, несмотря на две победы «Голден Стэйт» в последних очных противостояниях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 1.14, победа «Хьюстона» — 6.20.

    Прогноз: «Голден Стэйт» одолели травмы в последнюю неделю, поэтому вопрос с победителем этого матча решен. Вопрос только в том, с какой разницей выиграет «Бруклин».

    Альтернативный прогноз: Без своих лидеров гости даже до среднего показателя по сезону могут не добросить.

    Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 103 с коэффициентом 2.37.

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    «Бруклин» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева обыграют чемпиона?
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