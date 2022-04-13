На арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе пройдет сражение за путевку в плей-офф НБА. «Тимбервулвз» примет «Клипперс». Игра стартует в 04:30 мск. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Победитель пары в плей-офф сразится с «Мемфисом». А проигравший в заключительной квалификации плей-ин встретится с победителем пары «Нью-Орлеан» (9 место) — «Сан-Антонио» (10 место).

«Миннесота Тимбервулвз»

«Миннесота» — заняла 7 место в Западной конференции. В 82 встречах клуб одержал 46 победы и потерпел 36 поражений.

«Тимбервулвз» на протяжении всего сезона чередовал победы и неудачи. Так получилось и в последних играх.

Победы над «Сан-Антонио Сперс» (127:121), «Хьюстон» (139:132), «Денвер Наггетс» (136:130). Поражения от «Чикаго Буллз» (120:124) и «Вашингтон Уизардс» (114:132).

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Клипперс» — 8 клуб регулярки. На групповом этапе одержал 42 победы и потерпел 40 поражений.

Концовку сезона «Лос-Анджелес» провел ударно. Пять побед в пяти матчах: «Тандер» (138:88), «Сакраменто» (117:98), «Финикс» (113:109), «Пеликанс» (119:100), «Бакс» (153:119).

Прогноз и ставка

В матче плей-ин букмекеры на стороне принимающей стороны: за победу «Миннесоты» — 1.75, за победу «Клипперс» — 2.57.

Здесь сложно выбрать фаворита пары. Мы рискнем сделаем выбор в пользу хозяев площадки, так как у «Миннесоты» есть преимущество домашней арены. Ставка — победа «Тимбервулвз» за 1.67.