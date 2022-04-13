«Миннесота Тимбервулвз»
«Миннесота» — заняла 7 место в Западной конференции. В 82 встречах клуб одержал 46 победы и потерпел 36 поражений.
«Тимбервулвз» на протяжении всего сезона чередовал победы и неудачи. Так получилось и в последних играх.
Победы над «Сан-Антонио Сперс» (127:121), «Хьюстон» (139:132), «Денвер Наггетс» (136:130). Поражения от «Чикаго Буллз» (120:124) и «Вашингтон Уизардс» (114:132).
«Лос-Анджелес Клипперс»
«Клипперс» — 8 клуб регулярки. На групповом этапе одержал 42 победы и потерпел 40 поражений.
Концовку сезона «Лос-Анджелес» провел ударно. Пять побед в пяти матчах: «Тандер» (138:88), «Сакраменто» (117:98), «Финикс» (113:109), «Пеликанс» (119:100), «Бакс» (153:119).
Прогноз и ставка
В матче плей-ин букмекеры на стороне принимающей стороны: за победу «Миннесоты» — 1.75, за победу «Клипперс» — 2.57.
Здесь сложно выбрать фаворита пары. Мы рискнем сделаем выбор в пользу хозяев площадки, так как у «Миннесоты» есть преимущество домашней арены. Ставка — победа «Тимбервулвз» за 1.67.