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    С кем встретится «Мемфис»

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.67), ставка на матч плей-ин НБА, 13 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
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    Карл-Энтони Таунс
    На арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе пройдет сражение за путевку в плей-офф НБА. «Тимбервулвз» примет «Клипперс». Игра стартует в 04:30 мск. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    Победитель пары в плей-офф сразится с «Мемфисом». А проигравший в заключительной квалификации плей-ин встретится с победителем пары «Нью-Орлеан» (9 место) — «Сан-Антонио» (10 место).

    «Миннесота Тимбервулвз»

    «Миннесота» — заняла 7 место в Западной конференции. В 82 встречах клуб одержал 46 победы и потерпел 36 поражений.

    «Тимбервулвз» на протяжении всего сезона чередовал победы и неудачи. Так получилось и в последних играх.

    Победы над «Сан-Антонио Сперс» (127:121), «Хьюстон» (139:132), «Денвер Наггетс» (136:130). Поражения от «Чикаго Буллз» (120:124) и «Вашингтон Уизардс» (114:132).

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Клипперс» — 8 клуб регулярки. На групповом этапе одержал 42 победы и потерпел 40 поражений.

    Концовку сезона «Лос-Анджелес» провел ударно. Пять побед в пяти матчах: «Тандер» (138:88), «Сакраменто» (117:98), «Финикс» (113:109), «Пеликанс» (119:100), «Бакс» (153:119).

    Прогноз и ставка

    В матче плей-ин букмекеры на стороне принимающей стороны: за победу «Миннесоты» — 1.75, за победу «Клипперс» — 2.57.

    Здесь сложно выбрать фаворита пары. Мы рискнем сделаем выбор в пользу хозяев площадки, так как у «Миннесоты» есть преимущество домашней арены. Ставка — победа «Тимбервулвз» за 1.67.

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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на баскетбол. С кем встретится «Мемфис»
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