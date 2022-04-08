«Денвер Наггетс»
«Денвер Наггетс» — клуб в числе лучших команд Западной конференции. Команда на 6-м месте В активе баскетболистов 47 побед и 33 поражения.
В последних шести матчах «Наггетс» уступили лишь дважды. Остальные — победы: «Лейкерс» (129:118), «Пэйсерс» (125:118), «Хорнетс» (113:109), «Тандер» (113:107)
«Мемфис Гриззлис»
«Мемфис Гриззлис» на втором месте в турнирной таблице: 55 побед и 24 поражения.
Второй результат после чемпиона конференции «Финикса».
Серия побед из семи матчей прервалась. Команда потерпела поражение в поединке с «Ютой» (115:121). До этого «Мемфис» не проигрывал с 19 марта.
Прогноз и ставка
Букмекерам сложно выделить фаворита в этой встрече. Небольшое преимуещство хозяевам паркета: победа «Денвер Наггетс» — 1.75, победа «Мемфис Гриззлис» — 1.97.
Прогноз: «Наггетс» нуждается в победе. Команда продолжает борьбу за плей-офф. Она им нужна больше.
«Гриззлис» в свою очередь уже обеспечил себе место в битве за трофей.
Ставка: Исходя из турнирной таблицы, мы сделам выбор в пользу амбициозного и мотивированного на победу клуб «Наггетс» за 1.75.