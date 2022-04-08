В Денвер едет победитель дивизиона «Гриззлис». Их соперник «Наггетс» близок к выходу в плей-офф баскетбольной ассоциации. Итак, «Болл арена». 8 апреля. 04:00 — время мск. «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер Наггетс»

«Денвер Наггетс» — клуб в числе лучших команд Западной конференции. Команда на 6-м месте В активе баскетболистов 47 побед и 33 поражения.

В последних шести матчах «Наггетс» уступили лишь дважды. Остальные — победы: «Лейкерс» (129:118), «Пэйсерс» (125:118), «Хорнетс» (113:109), «Тандер» (113:107)

«Мемфис Гриззлис»

«Мемфис Гриззлис» на втором месте в турнирной таблице: 55 побед и 24 поражения.

Второй результат после чемпиона конференции «Финикса».

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Серия побед из семи матчей прервалась. Команда потерпела поражение в поединке с «Ютой» (115:121). До этого «Мемфис» не проигрывал с 19 марта.

Прогноз и ставка

Букмекерам сложно выделить фаворита в этой встрече. Небольшое преимуещство хозяевам паркета: победа «Денвер Наггетс» — 1.75, победа «Мемфис Гриззлис» — 1.97.

Прогноз: «Наггетс» нуждается в победе. Команда продолжает борьбу за плей-офф. Она им нужна больше.

«Гриззлис» в свою очередь уже обеспечил себе место в битве за трофей.

Ставка: Исходя из турнирной таблицы, мы сделам выбор в пользу амбициозного и мотивированного на победу клуб «Наггетс» за 1.75.