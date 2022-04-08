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    «Денвер» продолжает битву за плей-офф НБА

    «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлис». Прогноз (к. 1.75), ставка на матч регулярного чемпионата NBA, 8 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлис»
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    Майкл Портер
    В Денвер едет победитель дивизиона «Гриззлис». Их соперник «Наггетс» близок к выходу в плей-офф баскетбольной ассоциации. Итак, «Болл арена». 8 апреля. 04:00 — время мск. «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Апреля 2022 года

    «Денвер Наггетс»

    «Денвер Наггетс» — клуб в числе лучших команд Западной конференции. Команда на 6-м месте В активе баскетболистов 47 побед и 33 поражения.

    В последних шести матчах «Наггетс» уступили лишь дважды. Остальные — победы: «Лейкерс» (129:118), «Пэйсерс» (125:118), «Хорнетс» (113:109), «Тандер» (113:107)

    «Мемфис Гриззлис»

    «Мемфис Гриззлис» на втором месте в турнирной таблице: 55 побед и 24 поражения.

    Второй результат после чемпиона конференции «Финикса».

    Все прогнозы на НБА

    Серия побед из семи матчей прервалась. Команда потерпела поражение в поединке с «Ютой» (115:121). До этого «Мемфис» не проигрывал с 19 марта.

    Прогноз и ставка

    Букмекерам сложно выделить фаворита в этой встрече. Небольшое преимуещство хозяевам паркета: победа «Денвер Наггетс» — 1.75, победа «Мемфис Гриззлис» — 1.97.

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    Прогноз: «Наггетс» нуждается в победе. Команда продолжает борьбу за плей-офф. Она им нужна больше.

    «Гриззлис» в свою очередь уже обеспечил себе место в битве за трофей.

    Ставка: Исходя из турнирной таблицы, мы сделам выбор в пользу амбициозного и мотивированного на победу клуб «Наггетс» за 1.75.

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    «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 08.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» продолжает битву за плей-офф НБА
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