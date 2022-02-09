В среду, 9 февраля, «Филадельфия» примет «Финикс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 32 победы и 21 поражение.

Проиграв «Вашингтону» (103:106) и «Далласу» (98:107), в своей последней игре «Сиксерс» расправились с «Чикаго» (119:108).

Во встрече против «Буллз» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов. Тобиас Харрис добавил 23 очка, 8 подборов и 5 передач, а Тайриз Макси — 16 очков и 6 передач.

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После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Шейк Милтон и Матисс Тибулл.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 43 победами и 10 поражениями.

В 14 последних матчах «Санз» проиграли только «Атланте» (115:124). Накануне они одолели «Чикаго» (127:124).

В поединке с «Буллз» самым результативным стал Девин Букер — 38 очков и 5 передач. Крис Пол оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 передач, Джавэйл Макги отметился 16 баллами и 8 подборами.

Среди травмированных у «Финикса» значатся Кэмерон Пэйн, Ландри Шамет, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.78, победа «Финикса» — 1.97.

Для «Санз» эта игра станет второй подряд, и они потратили много сил на «Чикаго». Впрочем, как нам кажется, эксперты недооценивают лучшую команду лиги.

Стиль игры аризонцев вполне подходит для того, чтобы остановить Эмбиида и заставить его трудиться на все 100 процентов. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой +2,5» за 1.80.

У «Финикса» мощная защита, которая выйдет на первый план после изнурительного матча с «Чикаго». «Санз» будут снижать темп, поэтому еще один вариант — «тотал меньше 216,5» за 1.87.