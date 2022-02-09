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    Остались ли у «Финикса» силы на «Филадельфию»?

    «Филадельфия» — «Финикс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Финикс»
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    Девин Букер
    В среду, 9 февраля, «Филадельфия» примет «Финикс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Февраля 2022 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 32 победы и 21 поражение.

    Проиграв «Вашингтону» (103:106) и «Далласу» (98:107), в своей последней игре «Сиксерс» расправились с «Чикаго» (119:108).

    Во встрече против «Буллз» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов. Тобиас Харрис добавил 23 очка, 8 подборов и 5 передач, а Тайриз Макси — 16 очков и 6 передач.

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    После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Шейк Милтон и Матисс Тибулл.

    «Финикс»

    «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 43 победами и 10 поражениями.

    В 14 последних матчах «Санз» проиграли только «Атланте» (115:124). Накануне они одолели «Чикаго» (127:124).

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    • В поединке с «Буллз» самым результативным стал Девин Букер — 38 очков и 5 передач. Крис Пол оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 передач, Джавэйл Макги отметился 16 баллами и 8 подборами.

    Среди травмированных у «Финикса» значатся Кэмерон Пэйн, Ландри Шамет, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.78, победа «Финикса» — 1.97.

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    Для «Санз» эта игра станет второй подряд, и они потратили много сил на «Чикаго». Впрочем, как нам кажется, эксперты недооценивают лучшую команду лиги.

    Стиль игры аризонцев вполне подходит для того, чтобы остановить Эмбиида и заставить его трудиться на все 100 процентов. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой +2,5» за 1.80.

    У «Финикса» мощная защита, которая выйдет на первый план после изнурительного матча с «Чикаго». «Санз» будут снижать темп, поэтому еще один вариант — «тотал меньше 216,5» за 1.87.

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    «Филадельфия» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Остались ли у «Финикса» силы на «Филадельфию»?
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