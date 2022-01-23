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    Остались ли у «Индианы» силы на «Финикс»?

    «Финикс» — «Индиана». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Индиана»
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    Баскетболисты «Финикса»
    В воскресенье, 23 января, «Финикс» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 35 побед и девять поражений.

    В пяти последних матчах «Санз» поочередно обыграли «Торонто» (99:95), «Индиану» (112:94), «Детройт» (135:108), «Сан-Антонио» (121:107) и «Даллас» (109:101).

    В поединке против «Маверикс» Девин Букер набрал 28 очков, сделал 5 подборов и 6 передач. Крис Пол оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач. Джей Краудер добавил еще 13 баллов.

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    Среди травмированных у «Финикса» значатся Деандре Эйтон, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Индиана»

    «Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 29 поражениями.

    Потерпев четыре поражения подряд, «Пэйсерс» в двух последних матчах обыграли «Лейкерс» (111:104) и «Голден Стэйт» (121:117 ОТ).

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    • В игре с «Уорриорз» Крис Дуарте записал себе в актив 27 очков и 7 подборов. Джастин Холидэй отметился 16 баллами, а Айзея Джексон — 15.

    После травм у «Индианы» восстанавливаются Карис Леверт, Малкольм Брогдон, Домантас Сабонис, Ти Джей Макконнелл, Майлз Тернер и Ти Джей Уоррен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.13, победа «Индианы» — 5.40.

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    «Пэйсерс» одержали важную выездную победу над «Голден Стэйт», несмотря на то, что играли без тройки лучших игроков.

    Таким образом, на счету «Индианы» уже пять выездных побед. Впрочем, развить этот успех в Аризоне вряд ли получится.

    Почему? Во-первых, «Санз» держат очень высокий уровень. Во-вторых, «Пэйсерс» ослаблены отсутствием лидеров. В-третьих, «Индиана» потратила слишком много сил на победу над «Уорриорз». Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -11,5» за 1.87.

    Также возьмем «тотал Девина Букера больше 25,5» за 1.84. В предыдущей игре против «Пэйсерс» защитник набрал 35 баллов.

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    «Финикс» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Остались ли у «Индианы» силы на «Финикс»?
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