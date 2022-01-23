В воскресенье, 23 января, «Финикс» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 35 побед и девять поражений.

В пяти последних матчах «Санз» поочередно обыграли «Торонто» (99:95), «Индиану» (112:94), «Детройт» (135:108), «Сан-Антонио» (121:107) и «Даллас» (109:101).

В поединке против «Маверикс» Девин Букер набрал 28 очков, сделал 5 подборов и 6 передач. Крис Пол оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач. Джей Краудер добавил еще 13 баллов.

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Среди травмированных у «Финикса» значатся Деандре Эйтон, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Индиана»

«Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 29 поражениями.

Потерпев четыре поражения подряд, «Пэйсерс» в двух последних матчах обыграли «Лейкерс» (111:104) и «Голден Стэйт» (121:117 ОТ).

В игре с «Уорриорз» Крис Дуарте записал себе в актив 27 очков и 7 подборов. Джастин Холидэй отметился 16 баллами, а Айзея Джексон — 15.

После травм у «Индианы» восстанавливаются Карис Леверт, Малкольм Брогдон, Домантас Сабонис, Ти Джей Макконнелл, Майлз Тернер и Ти Джей Уоррен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.13, победа «Индианы» — 5.40.

«Пэйсерс» одержали важную выездную победу над «Голден Стэйт», несмотря на то, что играли без тройки лучших игроков.

Таким образом, на счету «Индианы» уже пять выездных побед. Впрочем, развить этот успех в Аризоне вряд ли получится.

Почему? Во-первых, «Санз» держат очень высокий уровень. Во-вторых, «Пэйсерс» ослаблены отсутствием лидеров. В-третьих, «Индиана» потратила слишком много сил на победу над «Уорриорз». Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -11,5» за 1.87.

Также возьмем «тотал Девина Букера больше 25,5» за 1.84. В предыдущей игре против «Пэйсерс» защитник набрал 35 баллов.