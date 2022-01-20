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    Выиграет ли «Бостон» у «Шарлотт»?

    «Бостон» — «Шарлотт». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 20 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Шарлотт»
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    Джейсон Тейтум
    В четверг, 20 января, «Бостон» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Января 2022 года

    «Бостон»

    «Бостон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 22 поражения.

    В шести последних матчах «Селтикс» уступили только «Филадельфии» (99:111), а накануне обыграли «Нью-Орлеан» (104:92).

    Во встрече с «Пеликанс» самым результативным стал Джейсон Тейтум — 27 очков и 8 подборов. По 23 балла набрали Джейлен Браун и Деннис Шредер.

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    В лазарете «Бостона» находятся Хуанхо Эрнангомес, Аарон Несмит и Маркус Смарт.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 24 победами и 20 поражениями.

    Как и «Селтикс», «Хорнетс» выиграли пять из шести последних матчей, а их последней жертвой стал «Нью-Йорк» (97:87).

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    • В поединке против «Никс» Майлс Бриджес отметился 38 баллами, 12 подборами и 5 передачами. Терри Розир добавил 22 очка, 6 подборов и 7 передач, а Гордон Хэйворд — 16.

    На карантине у «Шарлотт» остается только Келли Убре.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.49, победа «Шарлотт» — 2.50.

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    Обе команды последние пару недель демонстрируют хорошую игру. «Хорнетс» в начале этой недели обыграли «Никс» даже без Ламело Болла, который вскоре должен вернуться на паркет.

    Самая большая проблема «Шарлотт» заключается в том, что у него остаются серьезные недостатки в обороне.

    «Селтикс» по большей части здоровы, и в этом сезоне они показывают хороший баскетбол дома. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -4,5» за 1.82.

    Еще один вариант — «тотал больше 220,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.

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    «Бостон» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Бостон» у «Шарлотт»?
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