В четверг, 20 января, «Бостон» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 22 поражения.

В шести последних матчах «Селтикс» уступили только «Филадельфии» (99:111), а накануне обыграли «Нью-Орлеан» (104:92).

Во встрече с «Пеликанс» самым результативным стал Джейсон Тейтум — 27 очков и 8 подборов. По 23 балла набрали Джейлен Браун и Деннис Шредер.

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В лазарете «Бостона» находятся Хуанхо Эрнангомес, Аарон Несмит и Маркус Смарт.

«Шарлотт»

«Шарлотт» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 24 победами и 20 поражениями.

Как и «Селтикс», «Хорнетс» выиграли пять из шести последних матчей, а их последней жертвой стал «Нью-Йорк» (97:87).

В поединке против «Никс» Майлс Бриджес отметился 38 баллами, 12 подборами и 5 передачами. Терри Розир добавил 22 очка, 6 подборов и 7 передач, а Гордон Хэйворд — 16.

На карантине у «Шарлотт» остается только Келли Убре.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.49, победа «Шарлотт» — 2.50.

Обе команды последние пару недель демонстрируют хорошую игру. «Хорнетс» в начале этой недели обыграли «Никс» даже без Ламело Болла, который вскоре должен вернуться на паркет.

Самая большая проблема «Шарлотт» заключается в том, что у него остаются серьезные недостатки в обороне.

«Селтикс» по большей части здоровы, и в этом сезоне они показывают хороший баскетбол дома. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -4,5» за 1.82.

Еще один вариант — «тотал больше 220,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.