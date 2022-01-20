«Бостон»
«Бостон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 22 поражения.
В шести последних матчах «Селтикс» уступили только «Филадельфии» (99:111), а накануне обыграли «Нью-Орлеан» (104:92).
Во встрече с «Пеликанс» самым результативным стал Джейсон Тейтум — 27 очков и 8 подборов. По 23 балла набрали Джейлен Браун и Деннис Шредер.
В лазарете «Бостона» находятся Хуанхо Эрнангомес, Аарон Несмит и Маркус Смарт.
«Шарлотт»
«Шарлотт» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 24 победами и 20 поражениями.
Как и «Селтикс», «Хорнетс» выиграли пять из шести последних матчей, а их последней жертвой стал «Нью-Йорк» (97:87).
В поединке против «Никс» Майлс Бриджес отметился 38 баллами, 12 подборами и 5 передачами. Терри Розир добавил 22 очка, 6 подборов и 7 передач, а Гордон Хэйворд — 16.
На карантине у «Шарлотт» остается только Келли Убре.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.49, победа «Шарлотт» — 2.50.
Обе команды последние пару недель демонстрируют хорошую игру. «Хорнетс» в начале этой недели обыграли «Никс» даже без Ламело Болла, который вскоре должен вернуться на паркет.
Самая большая проблема «Шарлотт» заключается в том, что у него остаются серьезные недостатки в обороне.
«Селтикс» по большей части здоровы, и в этом сезоне они показывают хороший баскетбол дома. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -4,5» за 1.82.
Еще один вариант — «тотал больше 220,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.