В понедельник, 27 декабря, «Чикаго» примет «Индиану» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 19 матчей из 29.

В двух предыдущих встречах «Буллз» обыграли «Лейкерс» (115:110) и «Хьюстон» (133:118).

В игре с «Рокетс» Демар Дерозан набрал 26 очков, Коби Уайт — 24, Лонзо Болл — 19 баллов, 8 передач и 5 подборов.

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После травм у «Чикаго» восстанавливаются Алекс Карузо, Патрик Уильямс и Деррик Джонс.

«Индиана»

«Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 19 поражений.

В последнее время «Пэйсерс» чередуют успешные матчи с провальными, а накануне расправились с «Хьюстоном» (118:106).

Майлз Тернер оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов, а Карис ЛеВерт — из 24 очков и 11 передач. Крис Дуарте добавил еще 18 баллов.

Из-за травм за «Индиану» не готовы играть Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнелл. У Домантаса Сабониса и Малкольма Брогдона есть шансы выйти на паркет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.24, победа «Индианы» — 4.10.

У обеих команд имеются кадровые проблемы, но потенциальная потеря Брогдона и Сабониса огромна для «Пэйсерс». Они являются лучшими бомбардирами в команде и хорошо помогают собирать подборы.

Их возможное отсутствие ставит «Индиану» в невыгодное положение, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -8,5» за 1.90.

У «Буллз» было несколько игр, в которых они испытывали проблемы в нападении, набирая по 92 очка. С тех пор, впрочем, они успели настрелять 115 и 133. Повторить результат в 133 балла против «Пэйсерс» вряд ли удастся, но есть все шансы пробить предложенный тотал. Еще один вариант — «тотал больше 215,5» за 1.89.