В пятницу, 10 декабря, «Сан-Антонио» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед и 15 поражений.

Подопечные Грега Поповича выиграли четыре матча подряд до того, как поочередно проиграли «Финиксу» (104:108) и «Нью-Йорку» (109:121).

В игре с «Никс» Деррик Уайт набрал 26 очков, сделал 7 передач и 6 подборов. Деджанте Мюррей отметился 15 баллами, 7 подборами и 7 передачами.

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После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Зак Коллинс, Келдон Джонсон и Девин Васселл.

«Денвер»

«Денвер» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции с 12 победами и 12 поражениями.

В этом месяце подопечные Майка Мэлоуна чередуют успешные матчи с провальными. Накануне они в овертайме дожали «Нью-Орлеан» (120:114 ОТ).

Никола Йокич оформил трипл-дабл из 39 очков, 11 подборов и 11 передач. Уилл Бартон добавил 20 баллов, а Монте Моррис — 11.

Среди травмированных у «Денвера» значатся Джамал Маррей, Пи Джей Дозьер и Майкл Портер-младший. У Остина Риверса выявлен коронавирус.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Сан-Антонио» — 1.90, победа «Денвера» — 1.90.

Очевидно, что у обеих команд накопились проблемы, которые мешают им демонстрировать хорошие результаты.

«Наггетс» в первую очередь подкосили травмы, тогда как у «Сперс» возникли игровые проблемы на обеих сторонах площадки.

Действительно сложно предсказать победителя, но мы поставим на гостей, у которых все еще есть Йокич, способный творить чудеса. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Ну и раз уж эти команды не так свежи, то возьмем «тотал меньше 215,5» за 1.90.